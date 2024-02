Decizia luată de selecționerul naționalei de polo a României după ratarea calificării la JO 2024. ”Am un gust amar”

Naționala masculină de polo a României a terminat pe locul 10 Campionatul Mondial de la Doha, după ce în ”optimi” a jucat și a pierdut , de la Paris. În turneul pentru locurile 9-12, România a învins China, 9-7, și . Selecționerul Bogdan Rath (51 de ani) s-a declarat mândru de elevii săi și a anunțat într-un interviu pentru FANATIK că este dispus să rămână la cârma reprezentativei României și să atace calificarea la Jocurilor Olimpice din 2028, de la Los Angeles.

Decizia luată de Bogdan Rath, selecționerul naționalei de polo a României, după ratarea calificării la JO 2024

Bună seara, domnule Bogdan Rath. Care este concluzia dumneavoastră după acest loc 10 la Campionatul Mondial, soldat cu ratarea calificării la Jocurile Olimpice?

– Sunt foarte mulțumit de felul cum s-au luptat băieții la fiecare meci, locul 10 la Campionatul Mondial nu este la îndemâna oricui. Evident că nu mulțumit pe deplin, eu întotdeauna vreau mai mult. Am și un un gust amar pentru că nu ne-am calificat la Jocurile Olimpice 2024.

Ce ne-a lipsit în meciul de baraj cu Muntenegru? Am început foarte bine jocul, am condus cu 4-1, 5-3 la finalul primei reprize, dar am pierdut 12-9.

– Am jucat foarte bine în prima repriză, dar nu e suficient pentru a învinge Muntenegru, o echipă foarte puternică. La noi s-a văzut lipsa de experiență în deciziile luate în anumite momente. Nu putem sări dintr-o dată peste anumite etape. În urmă cu un an și jumătate nu ne vedea nimeni ajungând până aici. Avem o echipă tânără care este pe un drum foarte bun. În 2023 ne-am clasat pe locul 6 la Cupa Mondială, ne-am calificat în sferturi la Europene, performanță care ne-a asigurat prezența directă la următorul Campionat European și calificarea la Mondiale după 11 ani. Am jucat și barajul pentru calificarea la Jocurile Olimpice.

Bogdan Rath vrea să califice România la JO 2028: ”Voi avea o discuție cu conducerea Federației, din punctul meu de vedere nu sunt probleme”

Ce ne-a lipsit totuși să ne calificăm la Olimpiadă?

– Este o listă lungă. Începând de la selecție până la valoarea campionatului. Nu vreau să acuz arbitrajul, dar au fost câteva decizii la limită în meciul cu Muntenegru, suficient cât să destabilizeze o echipă fără o prea mare experiență internațională. Când vom avea și noi exeperiență vom știi să gestionăm mai bine astfel de situații. Pentru a crește în continuare, trebuie să rămânem lângă cei mai buni. Numai jucând cu echipele de top mondial putem deveni și mai puternici. Nu e suficient să participăm doar la Europene. Trebuie să jucăm multe meciuri tari, cu adversari puternici. Numai așa putem progresa.

Rămâneți selecționer și pentru următorul ciclu olimpic?

– Voi avea o discuție cu conducerea Federației, dar din punctul meu de vedere nu sunt probleme. Eu cred că lucrurile merg bine și putem construi o echipă națională care să se califice la Jocurile Olimpice 2028 de la Los Angeles. Trebuie să mai descoperim și alți jucători. Eu sunt de acord cu criticile, dar au fost anumite păreri după ce am ratat calificarea la Jocurile Olimpice de la Paris, de parcă eram medaliați. Repet, eu cred că locul 10 la Mondiale ne dă mari speranțe că această națională poate realiza performanțe frumoase.

Bogdan Rath este selecționer din iunie 2022

a fost numit selecționerul naționalei masculine de polo pe 16 iunie 2022. El l-a înlocuit pe grecul Athanasios Kechagias, care a semnat cu Spandau Berlin. Bogdan Rath antrenează în paralel și echipa CSA Steaua. Considerat unul dintre cei mai titrați poloiști români din toate timpurile, Bogdan Rath a realizat următoarele performanțe ca selecționer:

locul 10 la CE 2022

a calificat naționala după 13 ani la Cupa Mondială 2023 (locul 6), după 2-20 în sferturi cu Italia, 17-14 cu Serbia în meci pentru locurile 5-8 şi 8-11 cu Grecia în partida pentru poziţiile 5-6.

este primul antrenor care a câștigat cu Serbia la o competiție majoră, Cupa Mondială 2023

a calificat naționala României după 11 ani la CM 2024, de la Doha 2024, intrând în primele 8 echipe la CE 2024 din Croația

a obținut calificarea directă la CE 2026 de la Belgrad

locul 10 la Campionatul Mondial 2024 Doha

Bogdan Rath are dublă cetățenie și a jucat pentru naționalele României și Italiei. A participat cu România la Jocurile Olimpice de vară din 1996 Atlanta, iar cu Italia la Olimpiada din 2004. Rath este vicecampion european (2001) și mondial (2003) cu ”Squadra Azzurra”. Ca tricolor are în palmares un loc 4 la CE 1993.