Decizie drastică luată de casele de pariuri din Marea Britanie. De Bruyne și Bale sunt principalii „vinovați” pentru pierderile suferite

„Player of the Match” este acordat la fiecare partidă pe baza votului fanilor. Și, în primă instanță, exista și posibilitatea de a paria pe jucătorul care va primi trofeul. Însă, casele de pariuri din Marea Britanie au decis să scoată din ofertă această opțiune, considerând că la unele meciuri alegerile au fost făcute tocmai pentru a facilita câștigurile.

Un contra galezilor, desigur, merita titlul de „Player of the Match”. Asta ca să dăm unul dintre exemplele din meciurile disputate ieri.

La fel au stat lucrurile și în multe alte cazuri. Cu Ochoa, care a apărat penaltyul în Mexic – Polonia, Richarlison, autor al unei duble la debutul Braziliei, ori Casemiro, care a marcat unica reușită a fotbaliștilor carioca în meciul cu Elveția. Iar lista poate continua.

Au fost însă și cazuri în care opțiunile nu au avut legătură cu realitatea din teren. Este cazul lui Bale, la meciul SUA – Țara Galilor, chiar dacă există ceva circumstanțe, galezul înscriind golul egalizator.

Însă de notorietate a fost desemnarea lui Kevin De Bruyne, MVP la jocul contra Canadei (1-0). Cu atât mai mult cu cât chiar .

„Nu cred că am jucat prea bine și chiar nu știu de ce am primit trofeul pentru cel mai bun om al meciului. Poate e din cauza numelui meu”, a spus atunci Kevin De Bruyne.

