Decizie uluitoare la Dinamo înainte de „derby-salvezza” cu Poli Iași. Zeljko Kopic a anulat antrenamentul! Exclusiv

Teama de a retrograda a cuprins Dinamo din toate încheieturile. Panica s-a instalat de câteva săptămâni în birourile clubului pentru că administratorul special Andrei Nicolescu, avocat de meserie, vorba lui Mitică Dragomir, nu a găsit soluții pentru a reduce sancțiunea primită la comisii: 4 etape pe teren propriu fără spectatori, practic tot acest play-out.

Dinamo, decizie surpriză cu 3 zile înainte de derby-salvezza cu Poli Iași. Zeljko Kopic a anulat antrenamentul!

Văicăreala transmisă la toate emisiunile nu ține de foame pentru deciziile de arbitraj îndreptate împotriva echipei. Tensiunea la Săftica crește de la o zi la alta, au apărut certurile, înjurăturile, scandalurile, mai mult sau mai puțin dezvăluite de presă.

Fiecare parcă joacă doar pentru el, nimeni nu-și asumă nimic pentru echipă, așa cum a recunoscut și căpitanul Patriche după înfrîngerea de la Galați. Dinamo nu a jucat rău contra revelației conduse de , dar a ratat pe final inclusiv punctul de moral care să păstreze ecartul din subsolul clasamentului. Iașiul și FCU remizaseră înainte de Oțelul – Dinamo.

S-a lăsat cu reproșuri în vestiar după ultimul fluier de la Galați. Moura, Iglesias și Amzăr au fugit de un fault de cartonaș galben pentru interesul echipei, iar Tănasă de la Oțelul avea să marcheze golul victoriei la ultima fază a meciului. Ce e de făcut?

În aceste condiții, Kopić, staff-ul tehnic și acționarii clubului au analizat situația de la echipă și au luat o decizie nemaivăzută în fotbalul nostru. Cu 3 zile înaintea , șefii lui Dinamo au anulat antrenamentul din programul echipei!

Soluția-bombă: Dinamo trece la team-building înainte de meciul de duminică împotriva Iașului!

În loc de ședință de pregătire, Dinamo încearcă să se restarteze cu o soluție pe model corporatist. Kopic și șefii au decis să introducă în programul echipei, cu 3 zile înainte de Dinamo – Poli Iași, un team-bulding la „Edenland Park”, în Balotești, aproape de cantonamentul de la Săftica!

Programul a fost anunțat jucătorilor care au rămas oarecum și a staff-ului. Niciunul dintre jucătorii actuali ai lui Dinamo nu s-au mai întâlnit în carieră cu o astfel de măsură: anularea unui antrenament pentru un team-building în plin sezon competițional și doar cu câteva zile înaintea unei partide de importanță majoră!

„Edenland Park” din Balotești oferă o varietate largă de activități în aer liber. „De la o plimbare cu bicicleta, până la echitație, trasee în copaci, tir cu arcul sau paintball, căsuțe în copaci“, se arată pe site-ul oficial al celor de la „Edenland Park”. Probabil că aceste activități nu vor fi pe lista lui Kopic. Parcă nu i-ai vedea pe Patriche, Abdallah sau Homawoo trăgând cu arcul sau făcând trasee prin copaci…

Dinamo este pe penultimul loc cu 6 etape înainte de finalul play-out-ului. Echipa alb-roșie are 16 puncte, cu 2 mai mult decât FC Botoșani, lanterna ierarhiei, 1 sub FCU și 2 sub Iași, cele două formații de pe locurile care duc la baraj. duminică, 14 aprilie, ora 18:15, pe stadionul „Arcul de Triumf”.

1 punct din 9 posibile a câștigat Dinamo în cele 3 etape din play-out: remiza cu Petrolul, „câinii” fiind învinși la Sibiu și la Galați

6 meciuri mai are de disputat Dinamo în play-out: acasă cu Poli Iași, Voluntari și UTA, în deplasare la FCU Craiova, Botoșani și U Cluj