Poli Iaşi este ameninţată cu retrogradarea şi cu şapte etape înainte de final l-a înlocuit pe Leo Grozavu cu .

Motivul pentru care Grozavu a fost dat afară de la Iași și înlocuit cu Tony: “După două apeluri telefonice am luat decizia”

Preşedintele moldovenilor, Cornel Şfaiţer, a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre înlocuirea lui Grozavu cu Tony, motivând că avea nevoie urgent de antrenor într-o perioadă critică a sezonului:

ADVERTISEMENT

“Sper ca la primul joc al lui în campionatul intern, Poli Iaşi să aibă un meci bun şi un rezultat bun. Am crezut în el, chiar dacă au fost voci care m-au întrebat de ce Tony.

L-am cooptat repede, aveam nevoie de un antrenor. De asta am avut nevoie aşa repede şi după două apeluri telefonice sâmbătă seara am luat decizia şi i-am transmis că am nevoie de antrenor să vină la primul antrenament.

ADVERTISEMENT

“Mesajul lui Leo Grozavu nu a mai ajuns la jucători, asta a fost problema”

Mesajul lui Leo Grozavu nu a mai ajuns la jucători, asta a fost problema. Eu lucrez de 17 ani cu Leo Grozavu, având mai multe pauze. Ne-am strâns mâna pentru a cincea oară.

Eu, personal. Nu este a doua sau a treia. Am făcut o muncă bună, am readus Poli Iaşi în SuperLiga, echipa este bine pregătită. Cred în antrenorii tineri, dă totul.

ADVERTISEMENT

Aşa l-am cooptat pe Leo, pe Enache. Cred şi în Tony în acest moment. Să fiu sincer, mi-a plăcut bărbăţia lui şi ceea ce am discutat. Mi-a dat încredere şi m-a convins să îi dăm credit pentru cele şapte etape care mai sunt la Iaşi.

“Am văzut multe lucruri în fotbal şi sunt rezervat în declaraţii”

A stat alături de De Zerbi, a lucrat cu Conceicao. Şi la naţionala Camerunului, chiar şi cu Ngadeu, pe care l-am avut. Cu vestiar destul de greu. Dar nu îţi asigură nimic cartea de vizită.

ADVERTISEMENT

Nu ştiu dacă are cineva reţeta succesului. Este complicat la fotbal, aţi văzut şi la meciul de Cupa României de la Craiova. Toată lumea vorbeşte de atitudine, de determinare, dar nu e aşa simplu.

Noi am pierdut în Cupă la Zalău, 0-3, în liga a treia. Şi la câteva zile după am câştigat cu 2-0 pe terenul lui U Cluj. Am văzut multe lucruri în fotbal şi sunt rezervat în declaraţii.

“N-am vrut să fiu refuzat. Mi-a ieşit cu antrenorii şi la Liga a II-a şi la prima ligă”

Am văzut ce s-a întâmplat la Petrolul Ploieşti, . Am vrut să am antrenor luni dimineaţa, în ciclul săptămânal de pregătire. Vorbim de Petrolul, aproape de Bucureşti, un brand, au fost refuzaţi.

N-am vrut să fiu refuzat. Mi-a ieşit cu antrenorii şi la Liga a II-a şi la prima ligă. Am avut câţiva pe care i-am susţinut, iar Tony va avea susţinerea noastră. Din trei retrogradări, au fost cu doi antrenori care au lucrat în Champions League”, a spus Cornel Şfaiţer la FANATIK SUPERLIGA.