Decizie uluitoare luată de Universitatea Craiova: „L-au executat urât rău de tot! Era cel mai bun!”

Mai exact, Universitatea Craiova l-a dat afară pe antrenorul cu portarii Daniel Tudor. În momentul sosirii lui Ivaylo Petev pe banca tehnică a Craiovei, astfel că antrenorul de atunci cu portarii, Daniel Tudor, a fost pus pe liber.

Decizie uluitoare luată de Universitatea Craiova

Arlauskis critică în termeni duri această decizie, considerând că Iar plecare aacestuia de la Universitatea Craiova coincide, deloc surprinzător, cu

„Părerea mea… Eu am fost la Craiova cu Daniel Tudor antrenor de portari. Și acum l-au dat afară, că a venit bulgarul. L-au executat urât rău de tot.

A fost coleg cu mine la Urziceni. Cum e Laurențiu Popescu? E ok, e muncitor băiatul. Popescu a fost pregătit de Daniel Tudor, cel mai bun. Să ne înțelegem, cum sunt patronii…

Tu ai cel mai bun antrenor de portari, eu am plecat, copilul ăla Popescu juca prin liga a 3-a. În mai bine de jumătate de an ajunge titular, e pregătit de cine, de Daniel Tudor? Iese Rotaru la TV și zice că la el cel mai bun jucător e portarul. Dar, de cine-i antrenat? De Daniel Tudor! Apoi a venit și i-a zis du-te de aici. Văd că acum cam scârțâie portarul, nu mai e sigur.

Daniel ce făcea? Transmitea și multă siguranță, vorbea, el nu venea să acuze portarul. Antrenor modern, găsea partea pozitivă, te făcea să te simți că ai susținere. Că în România cum e, dacă merge bine, ești cel mai bun, dacă ai greșit ești cel mai prost. L-au dat afară pe omul ăsta, o să vedeți pe viitor, cam nu prea sunt singuri portarii”, a explicat Arlauskis.

Așa cum FANATIK scria în exclusivitate, bulgarul Ivailo Petev a venit în Oltenia cu propriul staff, din care fac parte preparatorul fizic Csaba Gabris, antrenorul cu portarii Adi Adilovic și antrenorul secund Admir Kozlic. Potrivit Transfermarkt, Adi Adilovic are 40 de ani și este un fost portar bosniac, care a jucat în cariera sa la mai multe echipe care nu pot fi considerate de top.

Conform FANATIK, toți cei trei au făcut parte din staff-ul lui Ivaylo Petev atât la Ludogoreț Razgrad, cât și la echipa națională a Bosniei și Herțegovinei. Așadar, Universitatea Craiova a fost nevoită să-și sacrifice antrenorul cu portarii în ciuda faptului că acesta este extrem de apreciat în SuperLigă, mai ales în rândul jucătorilor.

Arlauskis critică decizia luată de Universitatea Craiova