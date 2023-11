Declarația surpriză a lui Rednic după 2-1 cu „câinii”: „Dinamo nu merita să piardă!”

UTA Arad pare renăscută sub bagheta magică a lui Mircea Rednic, astfel că arădenii au terminat turul cu 18 puncte acumulate, la doar 3 distanță de ultimul loc de play-off, ocupat de Petrolul Ploiești. În acest context, Mircea Rednic își permite să viseze la play-off, fiind sătul de eternul obiectiv de a evita retrogradarea la UTA Arad.

Declarația surpriză a lui Rednic după 2-1 cu „câinii”

Mai mult, Mircea Rednic a dat dovadă de fair play la nici 24 de ore de la finalul partidei cu Dinamo, fiind de părere că bucureștenii erau îndreptățiți, după aspectul jocului, să plece acasă cu cel puțin un punct. Nu s-a întâmplat doar pentru că UTA a înscris golul victoriei în minutele de prelungire ale partidei.

”Eram fericit că am câștigat, așa ca joc n-am prea fost fericit. Nu aveam de ce, Dinamo nu a jucat rău, trebuie să fiu realist, nu merita să piardă. Practic așa au avut ocazii mai clare ca noi, noi am avut golul și ocazia lui Luckassen, când a scăpat singur cu portarul. Îmi pare rau (n.r. de Dinamo), îmi pare rău că mă gândesc la mine.

Mă bucur că am reușit în ultimele meciuri cu echipe bune să facem meciuri bune și am și luat puncte, ne-am ridicat și în clasament, contează”, a explicat Mircea Rednic, în direct la . De altfel, moderatorul emisiunii, Horia Ivanovici, i-a transmis lui Mircea Rednic că UTA are șanse reale să se bată la play-off în acest sezon.

”Să mai spun eu ceva, punctele contează. Eu le-am zis băieților că o să-i vedeți pe Rednic că se va bate la play-off. Nu știu dacă intră, dar se va bate. Sunteți la 3 puncte de play-off”, a subliniat Ivanovici. Acest scenariu îi surâde lui Mircea Rednic, antrenor care s-a săturat ca UTA Arad să se lupte doar pentru evitarea retrogradării.

Se va bate UTA Arad la play-off în acest sezon?

. Hai să ne uităm și deasupra, că UTA de când a promovat tot ăsta e obiectivul, să nu retrogradăm. Hai măcar să visăm, că suntem în grafic. Acum în urma jocurilor făcute și cu Farul și cu Rapid, cu Craiova. Echipa a jucat, meciul ăsta am schimbat un singur jucător. E clar că deja se văd și relațiile de joc”, a punctat Rednic.

”Eu am urmărit toate meciurile voastre, dar la meciurile voastre chiar mă uit că-mi place stilul tău. Mereu ai fost generos, ai oferit fotbalului, n-ai fost de ăla de sub unghie. Ieri da, un egal era mai echitabil, dar ați avut momente de joc foarte solide”, a completat Horia Ivanovici, vizibil impresionat de jocul arădenilor.

Rednic, sincer după meci: Dinamo nu merita să piardă