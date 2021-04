Declarații savuroase despre lupta din play-off: ”Dacă ratează titlul, trebuie să-și pună ștreangul”

Antrenorul Marius Șumudică a făcut o serie de declarații savuroase despre lupta din play-off-ul Ligii 1 și consideră că FCSB are prima șansă la titlu, iar dacă va pierde primul loc va fi doar din cauza lor.

”Roș-albaștrii” au învins pe Academica Clinceni, scor 2-0, și are un punct avans față de CFR Cluj, principala contracandidată la trofeu.

În schimb, Șumudică este de părere că Universitatea Craiova a ieșit din această luptă după remizele cu Sepsi OSK și FC Botoșani.

Lupta la titlu din play-off naște declarații uimitoare

”Mi s-a părut că au fost trei partide destul de intense, în special jocul celor de la Universitatea Craiova. Au întâlnit o echipă super motivată, care a dat totul pe teren și le-a pus mari probleme celor de la Craiova, care nu au reușit să câștige și s-au îndepărtat de obiectiv”, a declarat Șumudică despre meciurile din play-off.

”În rest, CFR-ul a fost pragmatic, a marcat un gol și s-a închis foarte bine. Mi se pare că e o echipă solidă, are experiență, știe să mențină rezultatul și e greu să-i întorci dacă înscriu. FCSB e o echipă de aplomb, care trăiește din realizări individuale.

Nu mi se pare că au un joc consistent, chiar văd o scadere, dar trăiesc prin sclipirile lui Tănase, Moruțan, Oaidă, jucători care pot face diferența și peste care au trecut câțiva ani de Liga 1. Se vede că au școală, Tănase se vede că e crescut de Hagi”, a spus tehnicianul la Pro X.

Șumudică e de părere că ratarea titlului ar fi cel mai mare eșec pentru FCSB

”Dacă FCSB pierde titlul și anul ăsta, nu știu cum să-i numesc. Dacă nu iau titlul anul ăsta, prin toată conjunctura și tot ce se întâmplă, trebuie să faci greșeli foarte mari să nu iei campionatul. Dacă nu-l iei, trebuie să-ți pui ștreangul de gât! Îl pierde de prea mult timp. E o conjunctură favorabilă la FCSB acum să ia titlul.

Craiova e în afara discuției, ei pot să le încurce, fără îndoială, pe celelalte echipe și nu cred că pot pierde locul 3, așa că lupta este între FCSB și CFR și cred că FCSB are prima șansă. Eu cred că ar trebui să fie campioni înainte de ultima etapă. Dacă vor pierde, o vor face numai din vina lor.

CFR mi se pare o echipă bună, dar eu văd că anul ăsta FCSB are cea mai mare șansă să ia campionatul. Dacă nu reușește, e cel mai mare eșec al lor din ultimii 10 ani. E suficient un punct mai mult”, consideră Marius Șumudică.

Liga 1, în continuă scădere

”Nu e nimic special și cred că nivelul Ligii 1 este într-o continuă scădere. De la an la an, nivelul scade în România. Uitați-vă la Viitorul, un club bine structurat, care în momentul în care Hagi s-a dat la o parte nu mai are culoare.

Viitorul nu avea voie să lipsească din play-off, dar iată că nu s-au calificat și joacă cu sabia deasupra capului. E adevărat că au jucători tineri, e greu să-i faci să înțeleagă că joacă pe viață sau pe moarte.

Daca Viitorul a ajuns să fie în play-out, pentru mine e o bornă importantă și îmi dau seama că Liga 1 e într-o scădere de turație. În momentul în care Viitorul, Astra, Dinamo sunt în play-out și au problemele pe care le au, consider că fotbalul este într-un regres”, a încheiat Șumudică.