Declarațiile Biancăi Drăgușanu după ce s-a spus că stă cu Gabi Bădălău pentru bani: „N-ar fi bărbat dacă nu ar plăti el”

Bianca Drăgușanu preferă să-și trăiască departe de ochii lumii relația de dragoste cu Gabi Bădălău. Deși s-a spus despre ea că este interesată de banii afaceristului, vedeta îi este alături în această perioadă dificilă din viața sa. Totuși, recunoaște că are anumite pretenții financiare de la partenerul său de viață.

Bianca Drăgușanu a lămurit un subiect controversat. Cât de importanți sunt banii într-o relație și ce se întâmplă între ea și Gabi Bădălău

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au avut o relație de dragoste controversată. făcând public declarații acide, dar acum pare că lucrurile au intrat pe făgașul normal. Vedeta a recunoscut că sunt bine, dar că preferă să-și țină viața personală departe de ochii lumii.

ADVERTISEMENT

„Sunt bine, dar nu mai vreau să expun detalii din viața mea personală și orice spun se exploatează maxim și sunt lucruri care momentan nu-mi fac bine și nu cred că mi-au făcut bine vreodată”, a mărturisit Bianca Drăgușanu pentru

Chiar dacă s-a spus despre ea că este interesată de banii omului de afaceri, Bianca Drăgușanu demonstrează contrariul. În această perioadă, Gabi Bădălău traversează o perioadă dificilă. În luna octombrie, , iar la sfârșitul lui noimebrie,

ADVERTISEMENT

„Îi sunt alături mereu, asta e cel mai important. Avem nevoie de liniște și toate lucrurile se vor rezolva. Nu am făcut niciun fel de plan, important e să fim sănătoși, să avem încredere în Dumnezeu, pentru că sunt sigură că lucrurile se vor rezolva”, a declarat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu are anumite pretenții financiare de la bărbatul de lângă ea. Ce nu ar accepta

Totuși, chiar dacă nu banii o țin lângă persoana iubită, Bianca Drăgușanu recunoaște că de la partenerul de viață are și anumite pretenții financiare. Își permite să-și facă de una singură orice poftă, dar vedeta nu ar accepta să-și achite singură vacanța în care merge cu iubitul.

ADVERTISEMENT

„Am fost în multe vacanțe de-a lungul timpului, pe care mi le-am plătit, atunci când am fost singură sau cu o prietenă. Atunci când te duci cu iubitul sau cu un bărbat, n-ar fi bărbat dacă nu ar plăti el, din punctul meu de vedere, ar fi un amețit.

Eu aș desconsidera un bărbat inclusiv dacă m-ar invita la masă să plătim jumi-juma sau să plătesc eu. E același lucru și cu vacanța. Exclus așa ceva”, a spus Bianca Drăgușanu.

ADVERTISEMENT

Pe de altă parte, Bianca Drăgușanu a preferat să nu dezvăluie ce cadou a primit de Moș Nicolae. S-a rezumat la a spune că și-a făcut singură daruri și că, în ultima vreme, s-a orientat către diamante și bijuterii prețioase.

ADVERTISEMENT

„Eu îmi fac cele mai frumoase cadouri singură și chiar dacă mi-ar fi adus ceva, nu aș fi vrut să spun, având în vedere că orice pun, orice îmbrac, orice port se exagerează…Moș Nicolae am fost eu pentru mine. N-ar avea rost să spun chestii doar să dea bine la televizor.

Îmi plac foarte mult diamantele și mai nou investesc în bijuterii cu diamante. Peste câțiva ani, Sofia o să le poarte foarte mândră știind că sunt de la mama ei”, a afirmat Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și Gabi Bădălău au planuri de nunta? „Nu știu ce îți rezervă viața”

Cât despre viitor, Bianca Dragușanu susține că ea și Gabi Bădălău nu au neapărat planuri de nuntă, dar nici nu infirmă această posibilitate.

„Eu oricum mă văd mireasă săptămânal, pentru că am rochii de mireasă în atelierul meu, dar nu știu ce îți rezervă viața, viitorul, prezentul”, a spus vedeta.

Totuși, dacă ar fi cerută de soție, Bianca Dragușanu nu își dorește să facă din asta un eveniment și să se afirme în mod public.

„A fost o perioadă când le-am făcut și lucrurile cu repetiție…e ca și cum citești o carte de 10 ori”, a declarat Bianca Dragușanu.

Iar pentru o relație sănătoasă, iubita lui Gabi Bădălău consideră că este nevoie de intimitate și nu acceptă ideea de a controla telefonul partenerului.

„Mie mi se pare că orice om are nevoie de intimitate, iar dacă cineva vrea să-ți greșească o face și dacă îi iei tu telefonul la control, că poate să scrie și să șteargă. Poate să facă curățenie în urma lui. Eu nu sunt de acord cu chestia asta, deși la un moment dat am făcut-o și mi se pare că aduce o stare de incertitudine totală. Chiar consider că e penibil să se întâmple lucrul acesta”, a susținut Bianca Drăgușanu.

Bianca Drăgușanu și-a schimbat stilul de viață

Până la a se decide dacă îmbracă sau nu rochia de mireasă, Bianca Drăgușanu este atentă la silueta sa. Merge constant la sală, dar nu se mai înfometează, metodă la care apela în trecut.

„Sunt o persoană foarte activă și sunt foarte pofticioasă. Dacă înainte cu mulți ani eram celebră pentru declarația: ‘Eu mănânc o roșie pe zi’, acum lucrurile s-au mai schimbat, pentru că sunt foarte activă. Merg la sală și corpul îmi cere, inclusiv carbohidrați și covrigi. Atunci, mănânc tot ce văd”, a relatat Bianca Drăgușanu.