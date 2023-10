Declarațiile lui Adi Popa despre FCSB, taxate de Robert Niță: “Originalii te-au pus pe liber în vară!”

După ce pentru discriminare, fotbalistul de 35 ani a pus din nou paie pe foc când a afirmat că fanii formației patronate de Gigi Becali dacă sunt de părere că aceasta este adevărata Steaua.

Robert Niță îl pune la zid pe Adi Popa pentru afirmațiile despre FCSB

Vorbind despre Adi Popa la , fostul atacant Robert Niță s-a arătat deranjat de comportamentul lui Adi Popa, atât în speța cu Concordia Chiajna, cât și în cea cu FCSB, și crede că acesta are foarte mult de pierdut.

”Eu am o nelămurire și vreau să te întreb și pe tine. Cum comentezi premiera asta mondială, tot referitoare la Adi Popa, să dea în judecată clubul Concordia Chiajna, care l-a format și l-a dat la FCSB, pentru discriminare?”, a deschis Robert Niță subiectul.

”Păi el organizase ințial petrecerea respectivă și după aia n-a mai fost invitat. Am înțeles că acolo a fost și o reacție urâtă de tot a lui Lincar (n.r. – antrenorul Erik Lincar) care pur și simplu l-a scos afară”, a explicat Cristi Coste.

A refuzat 3 salarii pentru a rezilia cu Concordia

Robert Niță a amintit faptul că Adi Popa a fost într-o primă fază de acord să semneze rezilierea contractului cu Cncordia Chiajna dacă îi vor fi achitate 3 salarii, dar apoi s-a răzgândit și a cerut toți banii până în vară.

”Tu te antrenezi cu echipa și pe urmă urmezi un program separat, tu nu ești convocat la meciuri, tu nu-i dai în judecată pentru discriminare ca organizator de evenimente. Tu ca fotbalist faci lucrul ăsta, nu? Și iese Cristi Tănase (n.r. – președintele Concordiei Chiajna) și cei care sunt acolo la club și spun cum se întâmplă lucrurile.

El zice: ‘Sunt discriminat, n-am fost dorit’. Păi, băi, te-a adus Lincar și primele 4 meciuri ai jucat titular. Până când staff-ul tehnic a considerat că nu mai poate să-i ajute. Nu au fost nici rezultatele. Și te cheamă oamenii ăia și îți spun că îți dau 2-3 salarii care cred că, necunoscând situația, dacă greșesc îmi prezint scuzele, sunt peste nivelul din Liga 2.

Deci îți dau omenii ăia 3 salarii să ai acoperit octombrie, noiembrie, decembrie și hai să reziliem. Inițial el e de acord și după aia zice: ‘Nu. Eu stau aici sau îmi dați banii până în vară’. Și tot tu ești discriminat?”,a spus Niță, la FANATIK SUPERLIGA.

De ce pierde Adi Popa cu atitudinea sa

”Eu am fost la Chiajna la un meci amical acum 4-5 săptămâni, am stat în tribună cu el, am vorbit, ne-am uitat la joc împreună. Dacă discuți cu el așa e un băiat ok, și cu caterincă și destupat la minte, ai ce să vorbești cu el. Dar lucrurile astea în care se bagă nu înțelege că îi afectează imaginea.

Poate nu mai vrei să te duci în iarnă să joci în altă parte, dar poate vrei să ajungi antrenor, poate vrei să ajungi conducător. Nu se termină totul când ți-ai încheiat cariera. Tu rămâi cu imaginea asta, ai fost acolo ăia n-au fost buni, ai jucat în partea ailaltă ăia erau cei originali, te-ai dus la ăștia și nu-ți convine.

Originalii te-au pus pe liber în vară când tu ieșeai și îi apărai, adică sunt niște lucruri care nu te avantajează pe tine ca om care probabil vei rămâne în fotbal, în orice ipostază rămâi. Peste tot pe unde ai fost tu i-ai atacat pe ceilalți. Și atunci…

Păi crezi că Rusescu, Bourceanu, Gardoș, Chiricheș când mai organizează ceva o să zică: ‘Hai să-l sunăm și pe Popică?’ Îi încaieră pe ăia între ei la orice chef”, a încheiat Robert Niță.

