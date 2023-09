Declarațiile lui „Gogoașă” după România – Kosovo, valuri în direct. „E siderat”

România a învins Kosovo, scor 2-0, pe Arena Națională. Cu toate acestea, meciul a fost aproape de suspendare. În urma acestului lucru, Andrei Preda a dat mai multe declarații cu privire le evenimentul de pe Național Arena. .

Declarațiile lui „Gogoașă” după România – Kosovo

După evenimentele care au avut loc la meciul România – Kosovo, scor 2-0, Andrei Preda a vorbit despre ceea ce s-a întâmplat în peluza de pe Arena Națională. La FANATIK SUPERLIGA, analiștii din platou au fost siderați. Aceștia au reacționat vehement la ceea ce a spus liderul galeriei de la FCU Craiova. Și nu au fost de acord cu modul în care s-a pus problema.

“Nu știu de ce Andrei pierde timpul. Indiferent cu ce argumente vii sau le explici, noi vorbim despre un lucru, unde oamenii zic că au crezul lor și filosofia lor. Oamenii atât pot. Și când îi întrebi lucruri concrete îți spun, ‘probabil’. Și apoi zic ‘vedeți că nu am pierdut’. Ce să mai comentezi. Când toată lumea i-a huiduit și ei susțin că i-au aplaudat.

Eu cred în libertatea de exprimare, în toate lucrurile astea democratice. Dar nu așa, asta nu are legătură cu aceste lucruri. Dar ei au ajuns la nivelul în care intrau în conflict cu legea. Și îi deranjau pe cei de lângă ei. Puteau aduce prejudiciu echipei naționale.

Așa și eu cred multe lucruri. Dar dacă nu este ce trebuie nu zic. Dacă azi îți zice un avocat, mâine un jurist, apoi un prieten, după 15 mii de oameni, nu e în regulă. Dar cum au zis ei, ‘vedeți că nu am pierdut, dacă voiam mai strigam și o să continuam’. Păi dacă ies pe stradă să facă asta, să se ducă în codru sau în parc și să strige acolo despre crezul lor, dar să nu îi deranjeze pe alții.”, a declarat Robert Niță.

Florin Gardoș a reacționat și el la ceea ce a zis liderul Peluzei Sud de la FCU Craiova: “Ai văzut că atunci când ai zis că exista șansa să pierdem cu 3-0, el a zis atunci că ‘probabil nu vă mai răspundeam la telefon’.”

Motivul pentru care analiștii FANATIK au fost siderați

. Despre acel incident când peluza de pe Arena Națională a afișat un banner ce putea să o coste pe România o înfrângere la masa verde cu Kosovo. Liderul galeriei de la FCU Craiova a povestit că aceștia puteau scanda în continuare dacă voiau, însă nu și-au mai dorit acest lucru. Problema în declarațiile date de Andrei Preda este faptul că suporterii din peluză nu au realizat care este gravitatea situației, iar acest lucru i-a deranjat și pe analiștii de la FANATIK SUPERLIGA.

“De la încălzire, jucătorii kosovari ne-au arătat semne obscene și ne înjurau. Deci, au făcut asta de la început. Cei de la pază ne-au zis să nu îi băgăm în seamă. Și că trebuie să câștigăm ca să mergem mai departe. Dacă voiam să premedităm tot, chiar și după ce discutam cu jandarmeria și oamenii de la Federație, am fi continuat să scandăm. Noi am afișat acel mesaj pentru că am fost instigați de jucători.

Normal, noi puteam să scandăm în continuare că nu aveau dreptul să ne facă nimic, nici să ne dea amendă. Dacă strigi Basarabia e România sau altceva, nu îți dă nimeni amendă. Dar după ce am vorbit cu autoritățile ne-am oprit ca să nu le facem probleme băieților din teren.”, a spus Andrei Preda, în cadrul emisiunii lui Horia Ivanovici.

