Deian Sorescu, atac virulent la adresa DDB. ”Am renunțat la bani în decembrie. Sunt jucători neplătiți de 6 luni”

că Deian Sorescu are oferte din Serie A și din Rusia și, sătul de promisiunile DDB că situația financiară a clubului se va redresa, este decis să plece.

Fotbalistul de 23 de ani nu mai are încredere în suporterii-acționari pe care îi acuză că i-au mințit pe el și coechipierii lui, în decembrie anul trecut, când i-au convins să renunțe la o parte din bani, promițându-le, în schimb, că nu vor mai fi probleme cu plata contractelor.

Deian Sorescu: ”Au tras de timp cu banii, deși știau că aici se va ajunge”

Dinamo a avut parte de un sezon extrem de complicat. Părăsiți de presupușii acționari spanioli, în frunte cu Pablo Cortacero, fotbaliștii din Ștefan cel Mare au ales să plece pe capete de la gruparea dinamovistă.

Cei care au rămas, au salvat echipa de la rușinea istorică a retrogradării în liga a doua. Au acceptat și renegocierea, în jos, a contractelor, dar restanțele au continuat să se adune.

și a lansat un atac furibund la adresa suporterilor–acționari pe care îi acuză că i-au mințit pe jucători și au promis că vor rezolva situația financiară a clubului, dar ulterior au cerut insolvența.

”Băieții au renunțat la o parte din bani în decembrie, când s-au renegociat contractele, li s-a promis atunci că, dacă își vor renegocia contractele și vor ajunge la o înțelegere cu clubul sau cu cei din DDB, nu vor mai avea parte de restanțe financiare. Dar nu s-a întâmplat asta.

S-a promis că se va pleca în vacanță cu minim un salariu luat, nu s-a întâmplat nici acest lucru. Ni s-a promis că atunci când vom începe pregătirea din acest sezon vor veni cei din DDB și vor discuta cu noi și vor băga salariul înainte de a pleca în cantonamentul din Turcia, nu s-a întâmplat nici acest lucru. Au tras de timp cu banii, deși știau exact că se va ajunge aici”, a răbufnit Sorescu, la .

Sorescu așteaptă ca reprezentanții DDB să discute cu jucătorii

Fotbalistul este foc și pară pe reprezentanții DDB, nu doar pentru că nu le-au achitat jucătorilor și staff-ului restanțele financiare, ci pentru că au cerut intrarea clubului în insolvență, ceea ce ar putea însemna ca jucătorii să nu-și mai primească salariile restante.

”Ne-am trezit în Turcia, în cantonament că Dinamo intră în insolvență. Am avut o discuție cu un băiat pe care nu l-am văzut niciodată în viață mea și nu mi se pare normal, pentru că până acum am discutat cu alți 3 inși, iar din 3 inși, doi nu mai răspund la telefon și unul am înțeles că este plecat în vacanță.

Dusan Uhrin am înțeles că are o problema și a trebuit să plece acasă câteva zile. Nu știm când se întoarce. Am decis să nu jucăm amicalele din ultima perioadă pentru că nu avem doctor, iar riscul să te accidentezi este foarte mare. După intrarea în insolvență, poți să închei contractul pe loc.

Sunt unii jucători care au de recuperat și 6 luni. Sunt de recuperat între 6, 4 și 3 luni de salarii, au tot dreptul să își depună memorii pentru că sunt bani munciți. Singură dorința a noastră e să vină cineva și să ne transmită, să ne asigure că nu ne pierdem banii promiși”, a mai spus Sorescu pentru sursa citată.