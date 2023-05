Delegare surpriză a lui Kyros Vassaras: Iuliana Demetrescu va arbitra un meci din SuperLiga! Ce s-a întâmplat la ultima partidă cu ea la centru

Kyros Vassaras la partida FC Voluntari – CS Mioveni, meciul care deschide etapa cu numărul 7 din play-off-ul și play-out-ul SuperLigii. Duelul de pe stadionul „Anghel Iordănescu” este programat vineri, 5 mai, de la ora 17:30.

Iuliana Demetrescu va arbitra un meci din play-out-ul SuperLigii

Iuliana Demetrescu, cea mai bună femeie arbitru din România, va conduce partida FC Voluntari – CS Mioveni din etapa cu numărul 7 a play-out-ului SuperLigii. „Centralul” va fi ajutat de la margine de asistenții Vladimir Urzică și Mihaela Țepușă.

Iuliana Demetrescu va fi ajutată din camera VAR de Iulian Dima, în timp ce arbitru asistent VAR va fi Cristina Mariana Trandafir. Arbitrul de rezervă va fi o altă femeie, Ionela Alina Peșu. Nu este prima oară când .

Cea mai bună femeie arbitru din România a condus pe 18 aprilie 2022 partida de fotbal dintre Rapid și Gaz Metan Mediaș, încheiată cu victoria spectaculoasă a „alb-vișiniilor”, scor 8-0. „Visam să ajung arbitru FIFA. Și am ajuns. În spate e însă foarte multă muncă.

Studiez echipele, jucătorii, încerc să-i identific pe jucătorii-problemă și îmi pun brigada la punct astfel încât să ducem meciul la bun sfârșit. În general băieții sunt foarte respectuoși.

La începutul carierei a fost mai greu, dar atunci când oamenii își dau seama că încerci să îți faci meseria cât mai bine, că muncești, atunci te respectă”, declara Iuliana Demetrescu în 2020, pentru FRF.

Iuliana Demetrescu a arbitrat în Liga Campionilor la fotbal feminin

Prestațiile solide ale Iulianei Demetrescu au propulsat-o în cea mai titrată competiție din fotbalul european. În vârstă de 33 de ani, Iuliana Demetrescu a arbitrat partida AS Roma – Barcelona, scor 0-1 din manșa tur a sferturilor Ligii Campionilor.

Partida a avut loc pe Stadionul „Olimpico” din Roma, iar Iuliana Demetrescu a fost ajutată de la linii de Petruța Iugulescu și Mihaela Țepușă. „Centralul” a fost ajutat din camera VAR de Ovidiu Hațegan și Horațiu Feșnic.

Iuliana Demetrescu, alături de Mihaela Țepușă, vor arbitra la Campionatul Mondial de Fotbal Feminin care va avea loc în perioada 20 iulie – 20 august. Turneul final va avea loc în Australia și Noua Zeelandă. „E foarte important că mă aflu printre arbitrii de la Campionatul Mondial. Vine după an în care am avut o participare la Campionatul European, am fost la Campionatul Mondial U17 în India, unde am arbitrat o semifinală.

2022 a fost un an important și vestea asta vine ca o încununare a muncii depuse. Mă bucur foarte mult. Mi-am dorit întotdeauna să fiu prezentă la un Campionat Mondial. Cred că oricine, orice arbitru și-ar dori lucrul ăsta. E un vis devenit realitate. Un pas important a fost includerea mea pe lista extinsă de arbitri.

Și atunci am făcut tot ce a ținut de mine să pot să ajung la Campionatul Mondial și planurile mi le-am schimbat atunci, în toamna lui 2022. În sensul că nu am mai mers la școală, la jobul meu, și m-am dedicat arbitrajului. N-a fost o decizie ușoară, dar mă bucur mult că am luat-o, că a fost un an important și acum va urma un altul. Nu se putea altfel”, a declarat Iuliana Demetrescu.