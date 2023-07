Delia și-a avertizat fanii: „Aveți mare grijă!”. Cum și-a luat o țeapă de 2000 de euro

Delia a povestit cum a fost țepuită cu 2000 de euro. Vedeta Antena 1 și-a cumpărat bilete la concertul lui Beyonce din Varșovia, însă a avut parte de o surpriză neplăcută. Ce a s-a întâmplat în momentul în care s-a dus să-și ridice brățara de acces.

Cum și-a luat Delia țeapă de 2000 de euro

Delia este una dintre cele mai extravagante artiste din România. La fel cum ea are o mulțime de fani în România, la rândul său are artiști pe care îi admiră. Este și cazul lui Beyonce, pe care jurata de la iUmor și-a dorit să o vadă live.

În urmă cu câteva zile, a luat parte la ultimul concert pe care starul internațional l-a susținut la Varșovia, înainte de a se întoarce Statele Unite și Canada pentru a-și continua turneul. Pentru asta, Delia și-a cumpărat bilete din timp.

Greșeala sa a fost că a ales să facă acest lucru pe a doua cea mai mare piață secundară online care se ocupă cu vânzarea tichetelor pentru evenimente. Delia știa că va sta într-o zonă din care o poate admira de aproape pe Beyonce, dar când a ajuns să-și ridice brățara de acces a avu parte de o surpriză neplăcută.

Artistei i-a fost comunicat faptul că aceleași bilete au mai fost vândute de două ori înainte. Cumva, a reușit să găsească o soluție și să nu plece acasă complet dezamăgită, însă situația a supărat-o destul de tare.

„Mare grijă!”

Cu toate că și folosește , nu înseamnă că aruncă cu banii pe fereastră. Faptul că a fost țepuită cu 2000 de euro a convins-o să-și avertizeze fanii.

Delia a povestit în mediul online prin ce a trecut și i-a sfătuit pe cei care îi văd mesajul să nu apeleze la site-ul de pe care ea a cumpărat biletele. „Voiam să vă spun să aveți mare grijă dacă vă luați vreodată bilete de pe Viagogo.

Mare grijă că sunt foarte multe țepe. Țepe cum ne-am luat noi care ne-am trezit foarte târziu că vrem bilete în zona Club Rennaisance, să fiu cât mai aproape, să văd cât mai bine, să aud cât mai bine. Ne-am dat seama când am vrut să luăm brățările.

Când am ajuns, că erau vândute de două ori înainte altor persoane. Țeapă de 2.000 de euro, plus drumul, plus venit în Varșovia. Aveți grijă! Luați direct de la sursă. Nu eram singurii care aveam problema asta, nu mai luați de la resale”, a declarat Delia pe Instagram, conform