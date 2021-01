Denis Haruț, situație dramatică la Timișoara. Cum a fost „chinuit de cei care conduceau clubul”

Denis Haruț a trecut printr-o perioadă foarte dificilă la ACS Poli Timișoara, după ce bănățenii au avut mari probleme financiare și au decis să reducă salariile, iar fundașul a refuzat prelungirea contractului.

Haruț a refuzat diminuarea salariului, iar fundașul a fost forțat să se antreneze singur câte opt ore pe zi. De altfel, Marius Croitoru spunea că l-a salvat pe fundașul Botoșaniului de la Timișoara.

În ultimele zile, Denis Haruț a fost aproape să semneze cu FCSB, însă tratativele au căzut pe ultima sută de metri, după ce jucătorul s-a răzgândit la semnarea contractului.

Impresarul Florin Iacob a vorbit despre momentele grele ale lui Haruț la Timișoara

Impresarul Florin Iacob este apropiat de clubul ACS Poli Timișoara și a vorbit despre ce s-a întâmplat în urmă cu doi ani cu Denis Haruț: „Eu îl știu pe Denis Haruț foarte bine, a suferit foarte mult. Se antrena opt ore pe zi, era chinuit de cei care conduceau clubul atunci. Ceva incredibil, era condamnat la locul de muncă, pentru că n-a vrut să micșoreze salariul cu Timișoara. Meritul îl are Marius Croitoru, a fost alături de el și se văd roadele acum”, a declarat Florin Iacob.

Povestea tristă pe care a trăit-o Haruț în perioada când evolua la ACS Poli Timișoara sub comanda lui Valeriu Răchită a fost relatată și de antrenorul formației FC Botoșani, Marius Croitoru: „Îl știam de când era junior la Timișoara si am crezut în el de când l-am văzut. A avut momente foarte dificile la Timișoara. Se antrena opt ore, mânca la caserolă, se schimba într-o baracă, lucruri care te pot afecta. Sunt unii oameni care se pot juca cu soarta unui copil doar din ambiție, ca să arate că sunt mari deși nu au realizat nimic.”

Despre momentele grele traversate de Denis Haruț la Timișoara a vorbit, pentru Digi Sport, și Cătălin Anton, președintele clubului FC Botoșani, echipă care a contribuit la ascensiunea fulminantă a jucătorului din ultimul an și jumătate: „El a trecut prin momente mult mai grele la Timișoara, timp de șase luni a fost chinuit ca să semneze prelungirea contractului. Copilul strângea din dinți și cu lacrimi în ochi spunea: ‘Nu semnez!’. Are un caracter deosebit”, a spus președintele clubului FC Botoșani, Cătălin Anton, pentru Digi Sport.

De ce nu a mai ajuns Denis Haruț la FCSB

FANATIK a prezentat în exclusivitate motivele pentru care Denis Haruț nu a mai semnat cu FCSB. Transferul lui Denis Haruţ de la FC Botoşani la FCSB a picat, la nici 24 de ore de când fundaşul ajunsese la baza de pregătire de la Berceni. FANATIK a aflat care a fost momentul în care Gigi Becali a renunţat la internaţionalul român de tineret.

Se pare că pe Gigi Becali l-a deranjat atitudinea lui Denis Haruț și tonul folosit de acesta în timpul negocierilor. În plus, dorința expresă a lui Denis Haruț ar fi fost să joace fundaș central: „Eu am 1,85, am fizic de fundaş central. Nu vreau să joc fundaş dreapta, vreau în centru”.

Duminică, la mai puţin de 24 de ore de când Denis Haruţ a ajuns la baza din Berceni, Gigi Becali a anunţat că transferul a picat, conform gsp.ro. „Da, e adevărat. Nu ne-am înțeles. Da, a plecat. Nu ne-am înțeles. Nu știu dacă vom mai transfera pe cineva în locul lui”, a spus patronul liderului din Liga 1.

