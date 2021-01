A picat transferul lui Denis Haruţ la FCSB! Reacţia lui Gigi Becali: “Nu ne-am înţeles”

Răsturnare de situaţie în cazul transferului lui Denis Haruţ de la FC Botoşani la FCSB. Mutarea a picat la nici 24 de ore de la venirea fotbalistului la baza de pregătire a echipei.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

După ce FC Botoşani şi FCSB au ajuns la un acord financiar în privinţa lui Denis Haruţ, urmând ca moldovenii să primească 650.000 de euro în schimbul fundaşului, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, totul a picat duminică.

Transferul lui Denis Haruţ la FCSB a picat după ce jucătorul nu a ajuns la o înţelegere cu Gigi Becali asupra contractului, conform gsp.ro.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

A picat transferul lui Denis Haruţ la FCSB

“Da, e adevărat. Nu ne-am înțeles. Da, a plecat. Nu ne-am înțeles. Nu știu dacă vom mai transfera pe cineva în locul lui”, a declarat Gigi Becali pentru sursa citată.

Negocierile dintre Gigi Becali şi Valeriu Iftime au fost încinse, în condiţiile în care patronul lui FC Botoşani îşi dorea să obţină o sumă mai mare de transfer. FANATIK a prezentat în exclusivitate cum s-au schimbat sumele pentru transferul fundaşului de 21 de ani.

ADVERTISEMENT

Ce spunea Denis Haruţ sâmbătă seară

Denis Haruţ a ajuns sâmbătă seară la baza de pregărire a celor de la FCSB din Berceni şi a oferit o serie de declaraţii. Acesta spunea că mai fuseseră câteva detalii de pus la punct, dar că totul se rezolvase.

“Au mai fost câteva detalii de pus la punct. Mă bucur că am rezolvat. Este un moment foarte important pentru cariera mea. Am trăit cu intensitate aceste momente. Mă bucur că acum totul este ok. E un pas înainte în cariera mea. Sper să arăt ce am demonstrat și la Botoșani.

ADVERTISEMENT

ADVERTISEMENT

Sunt pregătit să joc pe orice post, încerc să-mi fac treaba indiferent undeva voi juca. Sper să nu dezamăgesc. Mă simt mai bine pe poziția de fundaș central. Aștept cu nerăbdare să încep.

Marius Croitoru mi-a spus să fac ce simt eu și că e un pas mare în cariera mea. Nu am teamă de critici. Sunt foarte puternic. Mă bucur că roadele muncii mele se văd acum”, a declarat Denis Haruţ sâmbătă seară.

ADVERTISEMENT