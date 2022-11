Denisa Nechifor are sute de mii de euro investiți în bijuterii: ”Le țin la bancă”! Ce și-a cumpărat de 50.000 de euro, de Crăciun

Chiar dacă a fost decizia ei de a se separa de Adrian Cristea și, mai mult, și-a asumat exclusiv creșterea fiicei lor, Rania, asta nu înseamnnă că nu i-a fost dificil Denisei Nechifor să față provocării de a fi mamă singură. Zi și noapte a muncit pentru a-i putea asigura un trai fără lipsuri unicului ei copil.

Denisa Nechifor, bijuterii de sute de mii de euro

Cu greutate, , dar, astăzi, blondina dezvăluie în exclusivitate pentru FANATIK că a ajuns la performanța de a-și permite singură, de Moș, să-și achiziționeze un colier care costă nu mai mult, nici mai puțin de 50.000 de euro, contravaloarea unui apartament cu două camere.

Și nu doar bijuteriile în care a investit deja câteva sute de mii îi sunt pe plac. Gențile, pantofii, ceasurile și .

Deși nu-i permite să-i folosească hainele de brand și-i impune limite, când vine vorba de fiica ei, niciun obstacol nu-i va sta în cale. Învățământul este pe primul loc pentru fosta soție a lui Adrian Cristea, motiv pentru care, mii de euro s-au dus în orele de medicației ale Raniei, din clasa a I-a și până acum.

”Un cadou de 50.000 de euro”

– Așa cum ne-ai obișnuit, mereu o prezență atentă la vestimentație, dar mai ales la accesorii și bijuterii. Și acum există un colier care mi-a atras atenția și nu pare ieftin deloc.

Da, este noul meu colier, noul partener la drum de iarnă. Un Moș Crăciun venit un picuț mai devreme. Mi-am făcut singură un cadou de 50.000 de euro. Mi-a venit stoc nou și bineînțeles că mereu îmi bag degețelele și îmi iau câte ceva.

– Mereu ți-a plăcut să investești în diamante sau în haine de brand?

Hainele de brand nu prea mai sunt o investiție, poate doar anumite piese. În special încălțăminte și genți care pot fi revândute la un moment dat la alte prețuri. Ceasurile mai sunt accesorii în care se mai poate investi. Dar, cel mai mult investesc în bijuterii și, pentru că îmi plac, dar și pentru că îmi este și la îndemână. Eu nu le iau la prețurile la care le vând. Consider că la nevoie sunt bune, plus că am o fată acasă care are nevoie de zestre.

Visează la o bătrânețe pe o insulă sau în croaziere de lux

– Dacă ar fi să estimezi, cam care este suma investită până acum în aceste nestemate?

Nu prea am vorbit niciodată de cifre, dar sigur sunt câteva sute de mii de euro. Am câteva bijuterii de valoare, dar le țin în bancă, nu le țin acasă. Însă, mereu simt că mai este loc de încă una (n.r. râde).

– Crezi că vei spune vreodată stop?

Eu cred foarte tare în progres, într-un proces de dezvoltare continuă și nu știu dacă mă voi opri. Eu sper să nu mă opresc pentru că aș vrea să mă ajute Dumnezeu să fiu mereu capabilă să îmi iau ceva nou, dar la un moment dat, când voi ieși și eu la pensie (n.r. râde), când voi fi numai prin croaziere sau mă voi muta pe o insulă, probabil că vor conta mai mult nepoții și nu mă vor mai interesa. Și sper să nu mai fie nevoie, să am bani suficienți.

De ce se teme fosta soție a lui Adrian Cristea pentru fiica ei?

– Nu te-ai gândit să schimbi domeniul de investiție? Poate imobiliare?

Trebuie investit și pe partea aceea, pentru cine are bani. Dar vorbim de niște sume foarte mari… fac pași și pe partea asta, dar nu îmi place să vorbesc mult despre ce fac extra. Job-ul meu de bază este acela de a comercializa bijuterii cu diamante, de aceea este un pic mai vizibil, dar, având în vedere că am un copil, a trebuit să mă preocupe și partea aceasta. Din păcate, piața imobiliază este un pic în declin din cauza situației economice și… vom mai vedea de la anul ce va mai fi.

– Rare imagini cu fiica ta…

Da, nu îmi dă voie și îi respect intimitatea. Fetei mele nu îi place să fie postată, iar eu ca și părinte consider că este mai bine așa. Deja este foarte dezvoltată fizic și nu vreau să o expun foarte mult.

Fiica Denisei Nechifor, capabilă să-și facă singură banii ei

– Imagini rare cu ea, dar, din ele se vede că este o domnișoară care îți ”împrumută” din haine?

Da, doar că nu are voie la toate hainele mele. Are voie doar la o parte, destul de puține. Are piesele ei vestimentare și oricum nu consider că un copil de 14 ani trebuie să poarte haine de brand. Are câteva ale ei, i-am luat, dar trebuie să aprecieze banii. Să învețe să facă bani și apoi să-i cheltuie cum consideră.

– Deja ai implicat-o în diverse job-uri pentru vârsta ei?

Nu am implicat-o încă, momentan doar o învăț să economisească. Deocamdată avem un exament de trecut, în clasa a VIII-a și apoi mai vedem ce se va mai întâmpla. Eu sper să fie capabilă să-și facă singură banii ei.

Denisa Nechifor: ”O voi îndruma ușor de la spate, ca un păpușar”

– I-ai promis ceva dacă vei fi mulțumită de nota obținută la acest examen?

Da, sigur! Îi iau ce vrea ea, important este să ia examenul cu bine.

– Care este miza examenului?

Ea este la Caragiale (n.r. Colegiul Național Ion Luca Caragiale), ar vrea să rămână tot acolo. Eu încă nu sunt decisă. Vedem. Până acum am opta spre învățământ de stat. Ea are talent real spre partea de arhitectură și design interior. Dar, vom mai vedea pentru că și eu m-am răzgândit în clasa a XII-a. O voi lăsa să aleagă singură, dar o voi îndruma ușor de la spate, ca un păpușar.

Eșecul financiar a determinat-o să-și înscrie fiica în sistemul școlar de stat

– Ce te-a determinat să o înscrii la școală de stat?

Eu sunt un om rațional. Când am înscris-o pe Rania la școală am optat pentru mediul privat, apoi am pus în balanță faptul că sunt o femeie singură, nu se știe ce se întâmplă mâine, poimâine, peste cinci ani. În condiții în care o iei pe un drum, trebuie să fii sigur 100% că poți să susții, deși nu se știe niciodată ce îți rezervă viața… am discutat și cu prietenii mei care sunt mult mai înțelepți decât mine, că este mult mai bine la stat. Cred că este și copilul cu picioarele pe pământ.

– Regreți decizia luată acum ceva ani?

Nu! Sunt plusuri și minusuri de ambele părți. Sistemul românesc de învățământ oricum mi se pare ”prost”, ca să nu zic mai mult… ne adaptăm din mers.

Meditațiile din clasa a I-a au costat-o o avere

– Face meditații?

Face extra din clasa a I-a. Iese de la lecții abia după 20:00. Face meditații foarte multe. Este nevoie și nu am decis eu. Toți copiii fac meditații. Acesta este sistemul românesc de învățământ.

– E mai mare investiția în sistemul de învățământ de stat?

Cred că mă costă un picuț mai mult decât la privat, dar nu vreau să trag o linie și să calculez. Nici nu contează, important este că am posibilitatea. Eu mi-am asumat că îmi cresc copilul singură și cam atât. Adi este de acord cu toate deciziile pe care eu le iau.