Denise Rifai, adevărul despre relația cu tatăl său iordanian. Ce nu avea voie să facă în copilărie

Prezentatoarea de la Kanal D a spus adevărul despre relația cu iordanian. Ce nu avea voie să facă în copilărie și cum a luptat pentru libertatea sa care o perioadă foarte lungă i-a fost îngrădită din cauza educației stricte.

Denise Rifai, realitatea despre legătura cu figura paternă. Ce îi interzicea bărbatul când era adolescentă

Denise Rifai a luptat încă de mică pentru a face lucrurile pe care și le dorește, chiar dacă tatăl său nu a fost de acord de multe ori. Vedeta nu avea voie să vorbească cu băieții în liceu sau să meargă în cluburile de noapte.

Ani întregi frumoasa brunetă s-a zbătut și a muncit pentru a-l face pe bărbat să nu se simtă jenat de dorințele sale. Moderatoarea este genul de persoană care pune foarte mare accent pe armonie și echilibru.

„Am dorit să mă accepte, dar am trăit şi cu o îndoială: dacă nu o să reuşesc? Dacă nu e bine ce îmi doresc? Când trag linie, cel mai mare dar de la Dumnezeu pe care îl am este că am această origine arabă în mine.

Sunt foarte mândră şi că m-am născut într-un spaţiu european în care sunt liberă, că pot să fac ce vreau, când şi cum vreau, cu respect faţă de toţi cei din jur. Nu am acceptat să se apropie de libertatea mea, de oamenii din viaţa mea.

De atunci am ştiut că vreau să fiu liberă. Nu aveam voie să am un iubit, tatăl meu îmi spunea că dacă un bărbat vrea să vadă răsăritul cu o femeie trebuie să o ia de nevastă”, a spus Denise Rifai pentru revista .

Denise Rifai, despre relația cu tatăl său

Denise Rifai are o relație foarte bună cu tatăl său în momentul de față. Vedeta primește foarte multe sfaturi de la figura paternă pentru care are numai cuvinte de laudă și aprecieri. îl prețuiește enorm pe bărbat.

Respectul nu lipsește din familia frumoasei brunete, care a scos la iveală faptul că tatăl său iubește poezia și vorbește frecvent în metafore. Într-un final acesta a acceptat faptul că fiica sa a ales să lucreze în presă.

Inițial bărbatul a tratat subiectul ca pe o glumă, însă când Denise Rifai s-a angajat la radio a fost foarte supărat. Tristețea s-a instalat și când moderatoarea a ajuns la Realitatea TV. În prezent, e mândru de cariera brunetei.