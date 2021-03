Denise Rifai, detalii neștiute despre viața personală. Ce o face să plângă și cum își cheltuie banii

Denise Rifai a dat detalii neștiute despre viața personală. Celebra jurnalistă a dezvăluit ce o face să plângă și cum își cheltuie banii.

Moderatoarea emisiunii „40 de întrebări cu Denise Rifai” a acceptat provocarea de a fi ea cea care răspunde întrebărilor. Acesta a povestit atât lucruri din viața de zi cu zi, cât și legate de carieră.

Denise Rifai nu se vede făcând altceva decât televiziune. Totuși, ea a mărturisit că, dacă ar fi nevoită să renunțe la cariera aceasta, s-ar vedea intrând în politică sau și-ar deschide o afacere.

Denise Rifai a mărturisit că durerea oamenilor din jur o face să plângă. Ea a explicat și că pandemia a afectat-o mai mult prin prisma oamenilor dragi: „angoasa vine în această pandemie din faptul că mi-aş putea pierde oamenii dragi.”

Jurnalista a dezvăluit și care este cea mai mare dorință: „tot ceea ce îmi doresc este ca bunul Dumnezeu să îmi trimită un partener de călătorie cu care să îmi petrec viaţa frumos”.

„Ţin mult la viaţa în doi, este important ca noi, ca femei, să avem o viaţă independentă de cea a partenerului; eu am prieteni foarte buni în jurul meu, am familia mea, foarte multă treabă, bucuriile mele. Însă consider că rostul în viaţă al unei femeie este alături de un bărbat, cu care să formeze un cuplu,” a explicat ea

„E frumos să ai legământul acesta şi în faţa lui Dumnezeu”, a adăugat aceasta pentru OKMagazine. Jurnalista a menționat că își dorește foarte mult și un copil.

Acesta a vorbit și despre momentele mai puțin bune și cum reușeste să le depășească: „am momente de epuizare şi în acea perioadă m-a ajutat foarte mult masajul. Un alt remediu pentru oboseală îl reprezintă întâlnirile cu oameni foarte tonici, care îţi dau acea energie. Cred mult în Dumnezeu şi ştiu că totul se întâmplă cu un scop; am şi perioade când nu mai văd luminiţa de la capătul tunelului, dar atunci când faci bine, fără să aştepţi ceva în schimb, cumva se întoarce acel bine la tine”.

Nu în ultimul rând, Denise Rifai a explicat și cum își cheltuie banii: „îmi place confortul, să am o viaţă bună. Şi îmi place să ţin bani deoparte pentru momente neprevăzute. Fiind economist la baza, consider că banul trebuie să circule în economie. Nu sunt o tipă care să îşi cheltuiască toţi banii pe poşete şi pantofi”.

