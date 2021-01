Dennis Man i-a luat faţa lui Valentin Mihăilă! Salariu dublu la Parma şi record doborât în actualul sezon

Dennis Man şi Valentin Mihăilă vor juca la Parma, însă mijlocaşul ofensiv de 22 de ani i-a luat deja faţa colegului său şi fostului rival din Liga 1. FANATIK îţi prezintă o comparaţie a celor două transferuri, cele mai importante mutări din fotbalul românesc în sezonul 2020-2021.

FANATIK a anunţat în exclusivitate transferul lui Valentin Mihăilă la Parma, mutare care a avut loc la începutul lunii octombrie, în precedenta perioadă de mercato. Universitatea Craiova dădea atunci lovitura şi primea 8.500.000 de euro în schimbul fotbalistului de 20 de ani, însă recordul actualului sezon a căzut după doar patru luni.

Într-un interviu exclusiv pentru FANATIK, Giovani Becali a oferit toate detaliile transferului lui Dennis Man la Parma, mutare care eclipsează afacerea făcută de U Craiova cu formaţia italiană. Mai mult decât atât, echipa din Serie A a rotunjit considerabil bugetele celor două echipe care luptă, alături de CFR Cluj, pentru titlul de campioană a României.

Transferurile lui Dennis Man şi Valentin Mihăilă la Parma, faţă în faţă

FCSB a dat marea lovitură şi a realizat cel mai scump transfer din istoria Ligii 1, după ce Gigi Becali a acceptat oferta Parmei pentru Dennis Man. Formaţia roş-albastră va încasa 13.000.000 de euro plus bonusuri de 2.000.000 de euro, iar mutarea a devenit cea mai scumpă din perioada de mercato a iernii în Serie A.

De cealaltă parte, U Craiova a încasat 8.500.000 de euro pentru Valentin Mihăilă, sumă care era record pentru actualul sezon din Liga 1, până la transferul lui Dennis Man la Parma. Cu toate acestea, suma primită de la formaţia italiană nu va intra 100% în conturile Ştiinţei.

“Din 8,5 milioane de euro, scădem undeva la 2,5 milioane de euro ce inseamnă cotă parte la fostele cluburi, avocati si așa mai departe. Noi încasăm banii până în 2023. Deja au fost cheltuiți undeva la 950.000 de euro pe transferuri de jucători în ultima zi. Prima tranșă, de două milioane, a și zburat”, spunea Mihai Rotaru la câteva săptămâni după realizarea transferului lui Valentin Mihăilă la Parma.

Din cei 13.000.000 de euro primiţi de la Parma, Gigi Becali va trebui să plătească 11% către UTA Arad, formaţie de la care l-a transferat pe Dennis Man. Astfel, arădenii ar urma să încaseze în jur 1.300.000 de euro.

“UTA ia 11% din sumă. Aveau 15%, am mai cumpărat eu două procente, apoi alte două. Am vrut să cumpăr tot, dar nu au fost ei de acord. Știu că au 11%, e clar” – Gigi Becali.

Diferenţă uriaşă la salarii între Dennis Man şi Valentin Mihăilă

FANATIK a prezentat în exclusivitate ce salariu are Valentin Mihăilă la Parma. Mijlocaşul ofensiv de 20 de ani încasează 600.000 de euro pe an în primul sezon pe “Ennio Tardini”. Suma va creşte în fiecare an cu 50.000 de euro, astfel că în ultimul sezon din contract ar urma să câştige 800.000 de euro pe an.

În interviul oferit în exclusivitate pentru FANATIK, Giovani Becali a dezvăluit salariul pe care Dennis Man îl va avea la Parma. Cel mai scump jucător din istoria Ligii 1 va câştiga 1.200.000 de euro pe an, iar contractul pe 5 ani cu formaţia italiană îi va aduce 6.000.000 de euro în conturi.

Dennis Man ar fi putut să-i fie coleg lui Valentin Mihăilă la U Craiova

Înainte să fie transferat de FCSB de la UTA Arad, Dennis Man ar fi putut să ajungă la U Craiova. În 2014, oltenii ar fi putut să-l aducă în Bănie pe mijlocaşul ofensiv, însă, conform lui Gheorghiţă Geolgău, mutarea a picat după ce Mihai Rotaru a refuzat să plătească 4.500 de euro pentru transfer.

“Universitatea putea să-l ia pe Dennis Man cu 4.500 de euro, în 2014. Patronul mi-a spus atunci că nu poate să dea sume din acestea pe jucători de 15 ani. Ultima discuţie pentru Man a fost când suma ajunsese la 500.000 de euro, însă n-a vrut să dea nici atunci şi a ajuns la FCSB”, spunea Gheorghiţă Geolgău în mai 2020.