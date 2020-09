Dennis Man a înscris din nou pentru tineret: ,,Cel mai plăcut sentiment e când îmbraci tricoul naționalei!”

Dennis Man este cel mai important jucător al echipei naționale din tineret și poate fi surpiza lui Mirel Rădoi pentru meciul de baraj din luna octombrie de la București cu Islanda.

Autorul primului gol în meciul cu Malta, câștigat de micii „tricolori” cu 3-0, a spus la finalul partidei că obiectivul acestui meci a fost atins în totalitate: ,,Important este că am cîștigat. Am întâlnit o echipă incomodă. Am înscris repede, asta ne-am propus și importante sunt cele 3 puncte”, a declarat fotbalistul FCSB.

Dennis Man a vorbit și despre șansa de a avea ca selecționer un mare fotbalist precum Adrian Mutu, care a făcut carieră la echipa națională și care este un model pentru fiecare jucător din lot: ,,Încercăm să prindem din mers ideile lui, punem jocul la punct și asta se vede și pe teren.

Dennis Man e cu gândul la meciul decisiv cu Danemarca

Naționala de tineret și-a asigurat locul al doilea în grupă după victoria din Malta, dar jucătorii și staff-ul condus de Adrian Mutu se gândesc deja la meciul cu Danemarca, care îi poate duce pe elevii săi pe primul loc: ,,Normal, încercăm să câștigăm fiecare meci și sper să o facem și cu Danemarca.

Man s-a declarat încântat de filosofia de joc a noului selecționer, dar nu l-a uitat nici Mirel Rădoi, cu care „tricolorii” mici au obținut o performanță incredibilă, calificarea în semifinalele Campionatul European: ,,Are alte idei de joc, ne bucurăm că este alături de noi, am avut multe de învățat de la Mirel, acum a venit Adrian Mutu, un alt exemplu pentru noi și încercăm să învățăm cât mai multe”, a explicat atacantul.

„Tricolorii” mici, emoții pentru naționala lui Mirel Rădoi

Jucătorii lui Adrian Mutu au urmărit cu sufletul la gură meciul câștigat de România cu 3-2 la Klagenfurt în fața Austriei: ,,Am avut emoții, pentru că ne doream foarte mult să învingă Austria, ne bucurăm, suntem alături de ei și îi felicităm. Normal că cel mai plăcut sentiment e când îmbraci tricoul naționalei. Este altceva și trebuie să dăm totul pe teren”, a mai spus Man.

Dennis Man rămâne cu picioarele pe pământ și nu este impresionat de sumele de transfer vehiculate de patronul echipei sale: ,,Nu știu, important e că echipa a câștigat și mai puțin că am înscris eu. Nu sunt în măsură să spun eu că îmi crește valoarea”, a spus cu modestie Man.

Costache era dornic să înscrie cu orice preț

Valentin Costache, fotbalistul neglijat de Dan Petrescu la CFR Cluj, l-a rugat pe Dennis Man să îl lase să execute penalty-ul și a încercat de foarte multe ori să ia acțiuni pe cont propriu: ,,Toți am fost foarte montați, Mister ne-a spus să nu îi luăm la mișto și am încercat să facem tot ce am pregătit înainte cu o zi . N-a fost ușor, chiar dacă s-a terminat 3-0, o echipă iritantă”.

Valentin Costache a prins foarte mare încredere după primul gol la echipa națională de tineret și speră ca antrenorul de la echipa de club nu va trece neobservată evoluția sa din meciurile cu Finlanda și Malta: ,,Mă simt bine, foarte puternic, am încredere în mine și încerc să fiu pozitiv mereu. Noi încercăm să luăm meci cu meci și să ajungem pe primul loc”, a spus încrezător Costache.

Extrem de motivat pe toată durata meciului, Costache l-a rugat pe Dennis Man să îl lase să execute penalty-ul și i-a dedicat golul iubitei lui: ,,Pentru că Dennis a marcat și am zis că eu nu am marcat în calificări, am vrut și eu să prind mai multă încredere și îi dedic golul prietenei mele, pe care o cheamă Maria”.

Declarație de dragoste pentru echipa națională: ,,Normal că o iubesc!”

Costache crede că dacă ar fi bătut în locul lui Boli, plecat între timp de la CFR Cluj, ar fi calificat CFR Cluj în play off-ul Ligii Campionilor: ,,Vă dați seama, acuma nu știu ce să zic. Dacă mă punea să bat (n.r.cu Dinamo Zagreb) băteam tot așa, nu aveam nicio ezitare. Azi mi-a ieșit și mă simt foarte fericit”.

Adrian Mutu reprezintă un model pentru jucătorii selecționatei U21, iar asta se vede și în relația lor cu antrenorul Adrian Mutu: ,,El era decarul echipei, dădea goluri spectaculoase, putea să câștige meciuri”.

Valentin Costache a avut o copilărie grea, iar acum își trăiește visul pentru care a muncit toată viața: ,,Ar fi ceva senzațional pentru România să se califice ambele echipe. Mi se zburlește pielea pe mine. Echipa națională nu se refuză niciodată, normal că o iubesc. Poți face mândră o țară întreagă. Era foarte mult stres, urlam, țipam. Nu ești suporter, dar eu cred că a fost un spirit bun și acolo. Le țineam pumnii și îi trimiteam către victorie. Nu-mi vine să cred, mă jucam cu prietenii mei în copilărie și acum e un vis devenit realitate. Trebuie să țin cât mai sus, dar asta nu înseamnă că s-a terminat!”, a încheiat Costache emoționat.