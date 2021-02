Dennis Man nu e preferatul suporterilor Parmei. Un jucător adus gratis le-a intrat la inimă

Parma a plătit 13 milioane de euro ca să-și asigure serviciile lui Dennis Man, dar un olandez adus gratis este preferatul suporterilor echipei italiene.

Deși este cel mai scump jucător achiziționat de Parma în această iarnă, românul nu se bucură de aceeași popularitate precum Joshua Zirkzee, un atacant de numai 19 ani, care aparține campioanei Europei, Bayern Munchen.

Conform presei din Peninsulă, Zirkzee va evolua sub formă de împrumut la Parma, iar clubul „gialloblu” are în vară opțiune pentru un transfer definitiv în schimbul a 15 milioane de euro. În această iarnă, Parma i-a mai achiziționat, sub formă de împrumut, pe fundașii pe Mattia Bani, Vasilios Zagaritis și Andrea Conti.

Doar Dennis Man și Andrea Conti au debutat la Parma

Dintre cei cinci fotbaliști care s-au alăturat lotului pregătit de Roberto D’Aversa, doar Dennis Man și Andrea Conti au bifat primele minute în tricoul Parmei.

Fundașul Conti, care aparține de AC Milan, a fost titular în ultimele două partide ale parmegianilor, pierdute cu același scor, 0-2, cu Sampdoria și Napoli. Dennis Man a bifat primele 10 minute în eșecul de la Napoli.

Cu toate acestea, olandezul Joshua Zirkzee, aflat pe radarul lui Juventus și Everton, este considerat cel mai inspirat transfer al acestei ierni. Conform jurnaliștilor italieni, fotbalistul de 19 a ales să evolueze la Parma, unde are șanse reale de a se impune în primul „11”.

Banii nu aduc fericirea la Parma

Odată cu transferul la AC Parma, Dennis Man a devenit cel mai scump jucător vândut vreodată din Liga 1, însă acest lucru nu pare să-i impresioneze nici pe fanii „gialloblu”, nici pe antrenorul D’Aversa. Acesta din urmă a declarat că le-a cerut acționarilor să transfere jucători cu experiență, capabili să facă față cerințelor din Serie A.

Parma traversează o perioadă extrem de dificilă din punct de vedere sportiv. Echipa este penultima în clasament, cu doar 13 puncte acumulate în 20 de etape, iar sarabanda de transferuri din ultimul an ridică mari semne de întrebare în rândul fanilor, despre profesionalismul managerilor clubului.

Detaliile transferului lui Dennis Man de la FCSB la Parma au fost oferite în exclusivitate pentru FANATIK de către Giovani Becali, iar patronul roș-albaștrilor a confirmat ulterior toate afirmațiile vărului său.

