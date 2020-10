Dennis Man o duce pe FCSB pe locul doi: ,,Nu am făcut un meci bun”

FCSB a reușit să câștige pe finalul meciului din deplasarea de la Clinceni, după ce golgheterul Dennis Man a deschis scorul în minutul 86, iar Moruțan a dus scorul la 2-0 în minutul 90.

Dennis Man a adus din nou victoria echipei roș-albaștrilor și își salvează echipa de la un meci care se îndrepta către un 0-0. Astfel, Academica Clinceni a pierdut primul meci după cinci etape.

Astfel, roș-albaștrii au urcat pe locul 2, la egalitate de puncte cu CFR Cluj și se mențin la șase puncte de liderul campionatului, Universitatea Craiova, care are punctaj maxim după 7 etape, egalând recordul lui Dinamo din 2006.

Dennis Man: ,,Nu am făcut un meci bun, dar echipele mari când au o zi mai proastă, de multe ori câștigă”

Dennis Man a fost eroul partidei de la Clinceni, care menține echipa lui Gigi Becali la șase puncte de liderul campionatului, Universitatea Craiova: ,,Am întâlnit o echipă care joacă defensiv. Au fost preocupați să dea mingi lungi. Un meci greu. Ați văzut și dumneavostră.

Dennis Man acuză faptul că echipele mici se baricadează la fiecare meci și consideră că este foarte greu să desfaci o astfel de apărare, care stă fixată pe linia de 16 metri: ,,Când o echipă se apară, e greu să înscrii, dar am reușit pe final. Nu am făcut un meci bun, dar echipele mari când au o zi mai proastă, de multe ori câștigă”, a explicat Man.

Jucătorul meciului cu Academica Clinceni este însă optimist și crede că echipa va juca din ce în ce mai bine: ,,Sunt și meciuri de acest fel. Trebuie să arătăm de la meci la meci mai mult”, a declarat golgheterul campionatului cu șase reușite, la egalitate cu Elvir Koljic, care a suferit însă o accidentare gravă.

Sergiu Buș: ,,Întrebați-l pe Meme Stoica de Laurențiu Reghecampf, nu pe noi”

Sergiu Buș nu reușește să înscrie nici în meciul de la Clinceni și recunoaște că echipa sa nu a făcut cel mai bun joc: ,,Am început foarte bine a doua repriză și e important că am înscris pe final și am câștigat. Puteam să finalizam mai bine în prima repriză. Un meci chinuit, întradevăr.

Atacantul pune jocul slab pe faptul că jucătorii vin după o pauză prilejuită de meciurile echipei naționale și nu își face probleme că echipa nu va crește în joc: ,,Întotdeauna după pauze competiționale e mai greu. Vom intra în ritm. Azi n-am avut nici noi, nici ei. Îmi doresc doar să intru pe teren, nu mă gândesc la altceva. Cât timp îmi ajut echipa și avem rezultate bune e okay.

Fotbalistul a fost întrebat la interviul de după meci, despre o eventuală venire a lui Laurențiu Reghecampf, dar Buș a infirmat orice zvon și a declarat că nu jucătorii ar trebui să fie întrebați despre astfel de lucruri, ci conducerea clubului: ,,Întrebați-l pe Meme Stoica de Laurențiu Reghecampf, nu pe noi”, a declarat atacantul FCSB-ului.

