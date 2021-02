Descoperire neaşteptată a oamenilor de ştiinţă. Forme de viaţă de pe Pământ ar putea supravieţui pe Marte

Formele de viață de pe Pământ ar putea supraviețui temporar unei atmosfere asemănătoare cu cea a planetei Marte, potrivit unui nou studiu NASA, care îi va ajuta pe oamenii de știință să înțeleagă în continuare posibilitatea exploatării mediilor dincolo de propria noastră planetă.

Studiul comun realizat de NASA și oamenii de știință ai Centrului Aerospatial German (DLR) au testat rezistența microorganismelor după lansarea lor în condiții similare Planetei Roșii cu ajutorul baloanelor care pluteau până la altitudini mari, constatând că cel puțin unii dintre ei au supraviețuit călătoriei.

Cercetarea subliniază importanța microbilor în explorarea posibilităților de viață și supraviețuire umană în afara planetei noastre.

Experimentul MARSBOx

„Am testat cu succes o nouă modalitate de expunere a bacteriilor și ciupercilor la condiții asemănătoare celor de pe Marte, folosind un balon științific pentru a ne transporta echipamentul până în stratosfera Pământului”, a declarat Marta Filipa Cortesão de la DLR, coautor al studiului, citată de The Independent.

Publicat în Frontiers in Microbiology, studiul a ales microorganisme asociate vieții de pe Pământ și le-a lansat în stratosferă pentru a crea condițiile cele mai apropiate de cele de pe Marte, aproape imposibil de recreat pe Pământ.

„Cu misiuni pe termen lung cu echipaj pe Marte, trebuie să știm cum ar supraviețui microorganismele asociate omului pe Planeta Roșie, deoarece unele ar putea reprezenta un risc pentru sănătate pentru astronauți”, spune Katharina Siems, DLR, unul dintre autorii studiului. “În plus, unii microbi ar putea fi de neprețuit pentru explorarea spațiului. Aceștia ne-ar putea ajuta să producem alimente și materiale în mod independent de Pământ, ceea ce va fi crucial atunci când misiunea este departe de casă”, a mai spus ea.

Microbii au fost lansați în cadrul „MARSBOx” (Microbes in Atmosphere for Radiation, Survival and Biological Outcomes experiment) care a fost menținut la o presiune echivalentă cu atmosfera de pe Marte și umplut cu o atmosferă artificială pe tot parcursul misiunii.

„Cutia transporta două straturi de probă, cu stratul inferior protejat de radiații”, a explicat Cortesão. „Acest lucru ne-a permis să separăm efectele radiației de celelalte condiții testate: desicarea, atmosfera și fluctuația temperaturii în timpul zborului. Probele de strat superior au fost expuse la mai mult de o mie de ori mai multe radiații UV decât nivelurile care pot provoca arsuri solare pe pielea noastră.”

Studiul a constatat că, deși nu toți microbii au supraviețuit călătoriei, mucegaiul negru Aspergillus niger ar putea fi reînviat după ce a fost adus înapoi. Același mucegai a fost detectat anterior pe Stația Spațială Internațională.

De asemenea, vine chiar după sosirea rover-ului Perseverance de la NASA pe suprafața Planetei Roșii, un punct de reper într-o misiune considerată una dintre cele mai ambițioase încercate vreodată de agenția spațială americană.