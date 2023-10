Descoperire unică sub gheața Antarcticii. A fost ”înghețat” timp de milioane de ani

sub gheața Antarcticii. A fost ”înghețat” timp de milioane de ani. Oamenii de știință consideră că mai sunt multe astfel de locuri, însă din păcate aceștia trag și un semnal de alarmă puternic.

Dezvăluire surpriză despre gheața din regiunea Antarctica. Cercetătorii au găsit un ”tablou înghețat” de milioane de ani. Stewart Jamieson, glaciolog la Universitatea Durham, a găsit alături de echipa sa o zonă inedită.

Cercetătorii britanici și americani au descoperit un peisaj ascuns de 32.000 de km pătrați format din dealuri și văi sculptate de râurile antice. Acest „tablou înghețat” a fost cândva acoperit de copaci, păduri și cel mai probabil animale.

Această regiune impresionantă are dimensiunea Belgiei și a rămas neatinsă de mai bine de 34 de milioane de ani având în vedere că a stat sub gheață. Terenul de sub calota de gheață a Antarcticii de Est este mai puțin cunoscut decât suprafața lui Marte.

„Este un peisaj nedescoperit, nimeni nu l-a văzut. „Ceea ce este interesant este că s-a ascuns acolo la vedere”, a spus profesorul Stewart Jamieson, glaciolog la Universitatea Durham și autorul principal al studiului, pentru .

Și aceasta nu este singura descoperire unică în gheața de sub . Anterior acestui moment cercetătorii au scos la iveală un lac de mărimea unui oraș. Echipa este de părere și că acolo mai sunt peisaje antice de găsit.

„Peisajul înghețat” din Antarctica, amenințat de încălzirea globală

Din păcate, încălzirea globală este un factor negativ și reprezintă o amenințare uriașă pentru peisajul lor nou descoperit, susțin autorii studiului. Faptul că perioada pliocenă nu a expus peisajul reprezintă un motiv de speranță.

„Suntem acum pe cale să dezvoltăm condiții atmosferice similare cu cele care predominau” între 14 și 34 milioane de ani în urmă, când era cu 3 grade Celsius până la 7 grade Celsius mai cald decât în prezent, au scris ei în revista Nature Communications.

Aceștia mai adaugă că peisajul se află la sute de kilometri în adâncul gheții, ceea ce face ca o posibilă expunere să fie „la mare distanță”. Principala modalitate de a „vedea” este cu ajutorul unui avion care zboară deasupra și care trimite unde radio în gheață pentru a analiza ecourile.

Tehnica este numită radio-ecou. Dar a face asta pe tot continentul – Antarctica este mai mare decât Europa – ar reprezenta o provocare foarte mare. Cercetătorii au folosit imaginile satelit existente ale suprafeței pentru a „trasa văile și crestele” la mai mult de 2,57 kilometri în adâncime.