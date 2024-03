Despărțire definitivă la Kanal D! Vedetele și-au spus ”Adio” de tot: „Nu am încercat să mă împac cu ea”

Despărțire definitivă între două vedete de la Kanal D! Este vorba despre doi din cei mai iubiți foști concurenți ai reality-show-ului Puterea dragostei, două personaje care se pare că nu mai au nimic în comun.

Despărțire definitivă între două foste vedete Kanal D. Bobicioiu nu mai vrea să audă de Simina Loica

Simina Loica și Alex Bobicioiu au trecut prin multe suișuri și coborâșuri de când și-au asumat relația, după ce bruneta l-a părăsit pe Alex Zănoagă, tatăl fiului ei, Dominic. În cei aproape doi ani de relație, Simina și Alex au trecut prin tot felul de obstacole. Au avut numeroase meciuri de disputat cu Zănoagă, deranjat că Bobicioiu se apropiase prea mult de fiul său.

ADVERTISEMENT

Cei doi și-au măsurat mușchii, la propriu, unde Zănoagă a pierdut, deși urmăritorii bătăliei consideră că fostul iubit al Siminei a cam fost ”furat” la arbitraj. Simina l-a susținut pe Alex Bobicioiu enorm în toate activitățile pe care le-a făcut, dar neînțelegerile și-au pus, în cele din urmă, amprenta asupra poveștii lor de iubire.

Au ajuns, în final, la o despărțire definitivă, și spunem asta întrucât sunt deja câteva luni de când nu s-au mai împăcat, așa cum s-a întâmplat de câteva ori. Alex și Simina de la Puterea dragostei au mai luat pauze în povestea lor de iubire. Se pare că de data asta e una pe vecie.

ADVERTISEMENT

Alex e hotărât să își refacă viața amoroasă, dar cu alta

Întrebat dacă există șanse să revină la brunetă, Alex Bobicioiu a fost mai ferm ca niciodată. Ba mai mult, a zis că e pregătit pentru o nouă relație, semn că a dat-o uitării de tot pe fosta iubită.

Bobicioiu a spus, printre rânduri, că e vorba de o despărțire pe bune și că nu a făcut niciun pas pentru a reface ceea ce a fost frumos între ei. De când e singur, susține că e mult mai liniștit.

ADVERTISEMENT

„Nu știu de unde s-a dedus că eu vreau să mă împac cu Simina. Nu am specificat nimic. Eu nu am spus niciodată așa ceva. Nu am încercat să mă împac cu ea. Nu am mai vorbit deloc de două luni jumate. Sunt mult mai liniștit, mult mai concentrat. Am mintea mai limpede. Amândoi suntem geloși. Amândoi avem o vină în despărțire și în tot”, a spus Alex Bobicioiu într-o emisiune,

Cuplul urma să aibă un copil împreună, dar Simina Loica a renunțat la sarcină deoarece bebelușul avea probleme la inimioară, lucru descoperit la analizele medicale.