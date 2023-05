Detalii de culise despre cum rămas Thomas Neubert la FCSB, cel mai important om din stafful echipei. Video exclusiv

Finanțatorul Gigi Becali a anunțat în urmă cu 24 de ore că și a dezvăluit că acesta a amânat semnarea contractului în speranța că va obține mai mulți bani.

Motivele pentru care Thomas Neubert și-a prelungit contractul cu FCSB

În cea mai nouă ediție a , Gheorghe Mustață, șeful galeriei ”roș-albaștrilor” a mărturisit faptul că Thomas Neubert i-a promis încă de acum șase luni că nu va pleca de la FCSB.

”Neubert e apt în continuare pe trei ani. Eu știam de foarte mult timp că nu pleacă. Am avut o discuție cu el în urmă cu șase luni când se adusese în presă o discuție că se apropie de finalul contractului și că nu mai vrea să prelungească. Eu am spus și atunci că omul semnează, nu pleacă nicăieri.

După aia a fost din nou discuția că dacă vine Reghe (n.r. – Laurențiu Reghecampf) pleacă el, eronat total. Nu mă interesează dacă a avut ofertă de la Ferencvaros și nu pot eu să întreb așa ceva. Pe mine m-a interesat foarte mult să rămână la noi.

Omul când am discutat atunci cu el mi-a spus: ‘Nu plec, asta e echipa pe care o iubesc și vreau să rămân aici. Îmi plac băieții, lucrez cu ei foarte bine, mă înțeleg cu ei foarte bine și voi rămâne aici’.

L-am rugat dacă vrea să intre în live când am fost acum la bază și el mi-a zis că e ok. M-am dus la el și omul mi-a spus clar: ‘Plec de la Steaua. Am semnat pe trei ani’”, a declarat Mustață, la emisiunea FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI.

Neubert, sărbătorit de jucători în Antalya

Tommy Neubert, în vârstă de 54 de ani, se află la al doilea mandat la FCSB. Prima perioadă petrecută la vicecampioana a fost între 4 decembrie 2015 și 11 iunie 2016, iar întoarcerea și-a făcut-o în 14 iulie 2020.

Preparatorul fizic german a fost al ”roș-albaștrilor”. Neubert a fost surprins când de la bucătărie a sosit un tort pe care scria ”Happy birthday, Tommy”, iar jucătorii și restul delegației s-au ridicat în picioare și au început să cânte ”Mulți ani trăiască”.

