Detalii de la negocierile dintre Laszlo Dioszegi si Dan Șucu: “Ne-am întâlnit pentru Ștefănescu”

Mai exact, transferul lui Marius Ștefănescu, perla celor de la Sepsi, la Rapid. Așa cum era de așteptat, Ștefănescu nu va pleca de la Sepsi, însă Dioszegi a mărturisit că s-au făcut progrese și ar exista șanse ca jucătorul să fie cedat la iarnă. Dioszegi a intervenit în emisiune după Dinamo – Sepsi și a fost întâmpinat de Horia Ivanovici cu o glumă.

Detalii de la negocierile dintre Dioszegi si Șucu pentru transfer: “Ne-am întâlnit”

”Ce faceți domnule, ne sperie ungurii ne scriau aseară, ce facem cu ungurii ăștia. Bine vă fac, eu sunt și cu ungurii, am trăit opt ani la Miercurea Ciuc, îs frățiorii mei”, s-a amuzat Ivanovici, fiind completat de Dioszegi: ”Între oamenii de rând nu există decât oameni buni și oameni răi”.

le făceau în bloc pe scară cu prietenii unguri. Ce chefuri făceau până la 7 dimineața pe vremurile lui Ceaușescu”, a replicat Horia Ivanovici, pentru a destinde atmosfera. Ulterior, Laszlo Dioszegi a fost întrebat dacă s-a întâlnit cu patronul Rapidului, DAn Șucu, și dacă s-au făcut progrese referitor la transferul fotbalistului Marius Ștefănescu.

Așa cum era de așteptat, Ștefănescu nu e de vânzare, însă lucrurile s-ar putea schimba în iarnă, dacă Sepsi nu va reuși să își continue aventura europeană. ”Da, m-am întâlnit, ne-a invitat la el acasă. Am discutat jumătate de oră, sau aproape o oră. Am ajuns la concluzia că încă mai așteptăm.

Noi avem foarte mare nevoie de Ștefănescu și să vedem ce se întâmplă și în Europa, el are contract cu noi 3 ani, dacă primim ofertă bună nu spun că nu e de vânzare. Nu spun că n-am primit ofertă bună din partea domnului Șucu, încă noi avem nevoie de Ștefănescu. Să vedem pentru cât timp. Nu am spus nu, dar nu am spus nici da. Avem nevoie de Ștefănescu, nu vrem să dezmembrăm echipa, să vedem ce traseu avem și în Europa. Așa am zis că cel mai corect e să discutăm în iarnă”, a declarat patronul celor de la Sepsi.

a mărturisit că i-a dus un cadou lui Dan Șucu, mai multe produse de patiserie de la brutăria pe care o deține patronul celor de la Sepsi. ”Da, i-am dus produsele mele ce am cofetărie, brutărie. Am dus mai multe feluri de pâine, patiserie, cofetărie”, a mărturisit Laszlo Dioszegi, atunci când a fost întrebat de Horia Ivanovici dacă a mers cu cadouri la patronul Rapidului acasă.

În urmă cu două zile, Dioszegi mărturisea, tot la FANATIK SUPERLIGA, că sunt șanse minime ca Ștefănescu să plece de la Sepsi, pentru că jucătorul și-a prelungit contractul cu covăsnenii și valorează multe milioane de euro. ”E adevărat, am discutat cu dânsul, luni am treabă la București și putem să discutăm, dar vedem și noi ce decidem. Am primit oferta 500.000 de euro + 100.000 euro pentru goluri marcate și 100.000 de euro bonus de performanță al Rapidului.

Sigur nu o să-l vindem, dar din respect pentru domnul Șucu oricum trebuie să mă duc să bem un pahar de vin să discutăm, dar ce am văzut și ieri cel mai bine e să rămână și la noi un an jumate, doi. Nu vreau să spun acum să arunc sume în vânt, dar avem mare nevoie de el, e foarte iubit și în sânul suporterilor, cea mai bună decizie ar fi să rămână la noi”, declara Dioszegi.

