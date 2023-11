Detalii explozive despre jandarmerița prinsă cu droguri. Este fiica unui șef de stat major din Armata Română

Andreea Bumbac, încadrată la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei, a fost prinsă cu droguri de polițiștii Secției 18 București în urma unui control de rutină efectuat în trafic pe 19 noiembrie. În geanta ei s-au găsit mai multe pliculețe cu un praf alb, Bumbac mărturisind că acestea ar fi date de o prietenă, care a rugat-o să i le țină în poșetă.

Marius Bumbac este șef de stat major la UM 02655 Vlădeni

Inspectoratul General al Jandarmeriei Române a dispus ca o comisie de control să verifice toate aspectele legate de conduita profesională a ofițerului Andreea Bumbac, de raporturile de muncă cu ceilalți angajați ai Brigăzii Speciale, pentru a identifica daca au existat indicii care ar fi putut arăta un comportament care nu este în concordanță cu conduita și statutul unui cadru militar.

De asemenea, din ordinul comenzii Brigăzii Speciale de Intervenție a Jandarmeriei, . Andreea Bumbac a absolvit Facultatea de Drept din cadrul Academiei de Poliție și era încadrată la Brigada Specială de Intervenție a Jandarmeriei de doar un an de zile. În august și septembrie 2023, Bumbac a ținut locul purtătorului de cuvânt al unității.

Conform informațiilor deținute de FANATIK, Andreea Bumbac este fiica lui Marius Bumbac, șef de stat major la Unitatea Militară 02655 Vlădeni, din județul Brașov, unde se află Școala de aplicație a forțelor pentru operații speciale (SAFOS) “Burebista”. Acesta este o instituție de învățământ militar de formare continuă non-universitară.

SAFOS este structura care asigură pregătirea și perfecționarea, prin cursuri și programe de instruire, a ofițerilor, maiștrilor militari, subofițerilor, gradaților și soldaților profesioniști și a civililor în arma “forțe pentru operații speciale”. Școala se află în subordinea Comandamentului Forțelor pentru Operaţii Speciale.

Tatăl jandarmeriței a condus Batalionul 1 Instrucție „Olt”

Aceasta este o structură de comandă-control prin care șeful actualului Stat Major al Apărării exercită conducerea tuturor structurilor FOS din Armata României. Comandamentul are structuri terestre, navale și aeriene dedicate, fiind instruit și dotat pentru executarea misiunilor de cercetare specială, acțiunilor directe, de asistență militară și neconvenționale.

Marius Bumbac se află din 2021 în funcția de șef de stat major la UM 02655 Vlădeni. Înainte, în 2019 și 2020, Bumbac , potrivit declarațiilor de avere. La începutul carierei militare, Marius Bumbac a avut gradul de maior la UM 02450 București. În august 2018, Marius Bumbac a predat comanda batalionului 1 Instrucție „Olt”.

A avut loc o ceremonie, descrisă pe site-ul b1.forter.ro. “Despărţirea Batalionului de domnul locotenent-colonel Bumbac Marius nu e definitivă, întrucât domnia sa a fost numit pe o funcţie superioară de unde va avea şi responsabilităţi ce vor avea tangenţă cu activitatea unităţii. În perioada în care comanda Batalionului a aparţinut domnului locotenent-colonel Bumbac Marius, nici o provocare nu a constituit o piedică, totul fiind rezolvat la cele mai bune cote de performanţă”, s-a menționat despre predarea comenzii.

Șeful de stat major Marius Bumbac are un salariu lunar de 10.125 lei

Ultima declarație de avere a lui Marius Bumbac a fost completată pe 6 aprilie 2023. Conform documentului consultat de FANATIK, tatăl jandarmeriței deține, alături de soție, un teren intravilan de 245 metri pătrați și o casă de locuit de 190 metri pătrați, ambele în Craiova, cumpărate în 2008.

Șeful de stat major are un autoturism Toyota, fabricat în 2011. Soții Bumbac nu posedă active financiare și bunuri sub formă de metale prețioase, bijuterii sau obiecte de artă. În schimb, familia Bumbac are două credite la bancă, unul în valoare de 75.000 lei, scadent în 2031, celălalt de 11.000 franci elvețieni, scadent în 2033.

Tatăl jandarmeriței Andreea Bumbac a încasat un venit anual, ca șef de stat major, de 121.505 lei, ceea ce înseamnă un salariu lunar de 10.125 lei. El a mai beneficiat de normă de hrană (12.209 lei), normă de echipare (2.934 lei) și a mai primit 20.994 lei drept contravaloare chirie. Soția lui Bumbac, casieriță la un magazin din Brașov, a încasat un venit anual de 24.000 lei.