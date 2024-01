Neluțu Varga a făcut anunțul după FC Botoșani – CFR Cluj 1-0: “Încheiem cu Mandorlini! Mutu e noul antrenor”

Andrea Mandorlini este primul antrenor din SuperLiga demis în 2024. Tehnicianul italian a fost dat afară de . Neluțu Varga a cedat nervos după pasul greșit al echipei pe care o finanțează.

Andrea Mandorlini, demis de la CFR Cluj după eșecul cu FC Botoșani. Neluțu Varga, un car de nervi

CFR Cluj a debutat cu stângul în 2024. Fosta campioană a României a pierdut 3 puncte importante în lupta cu FCSB pentru câștigarea titlului chiar pe terenul ultimei clasate. FC Botoșani a marcat singurul gol al meciului prin Eduard Florescu în minutul 64.

ADVERTISEMENT

Imediat după fluierul de final al partidei, . Italianul va primi vestea din partea conducerii în momentul în care delegația CFR-ului va reveni la Cluj-Napoca.

Patronul ardelenilor nu a putut trece peste eșecul cu FC Botoșani, care a obținut abia a doua victorie a sezonului. FCSB se poate distanța la 11 puncte de CFR Cluj dacă echipa lui Gigi Becali o învinge pe UTA Arad în ultimul meci al rundei.

ADVERTISEMENT

Andrea Mandorlini, 7 înfrângeri pe banca celor de la CFR Cluj

Andrea Mandorlini a revenit pe banca celor de la CFR Cluj la începutul sezonului, mutare anunțată în exclusivitate de FANATIK. În ultimul mandat pe banca ardelenilor, tehnicianul de 63 de ani a adunat 27 de meciuri: 11 victorii, 9 remize și 7 eșecuri.

Italianul a mai pregătit-o pe CFR Cluj între noiembrie 2009 și septembrie 2010, atunci când reușea eventul. Totuși, rezultatele înregistrate de CFR Cluj în acest sezon cu Andrea Mandorlini pe bancă sunt mult sub așteptările conducerii.

ADVERTISEMENT

Plecarea lui Andrea Mandorlini a fost confirmată de Neluțu Varga. „Da, e adevărat. Renunțăm la el. Nu se mai poate, nu mai suport să văd echipa jucând așa. Când nu ești în stare să bați la ultima clasată nu mai avem ce să discutăm!

Adrian Mutu, noul antrenor al lui CFR Cluj

Nu vreau să ajung să mă bat la play-off. Eu vreau să mă bat la titlu. I-am dat o grămadă de șanse, dar s-a terminat. Adi Mutu este numele viitorului antrenor. Cu Adi am discutat și anul trecut, înainte de meciul cu U Cluj. Apoi s-a întâmplat ce s-a întâmplat cu mama lui, noi am bătut cu 4-0 și am zis să nu schimb antrenorul după o victorie la scor.

ADVERTISEMENT

O să discutăm cu el (n.r. – Mandorlini) să o încheiem. Cred că nu e în stare să transmită mesajul în vestiar. Nu cred că avem echipă rea, dar e o problemă de comunicare din partea lui. Nu pot să contest modul în care pregătește echipa, dar nu mai pot. Nu am arătat nimic astăzi.

Nu are nicio scuză! Venise din cantonament. A avut toate condițiile acolo. Terenuri, tot. Totul a fost cum a cerut. Salariile sunt la zi. Tot ce a cerut i-am adus. Nu mai pot, îmi doresc altceva de la echipă!”, a declarat Varga, potrivit .