Detaliu ținut secret de la asasinarea președintelui american John F. Kennedy, dezvăluit după 60 de ani. Ce s-a aflat acum

Asasinarea președintelui John F. Kennedy a fost unul dintre evenimentele din istoria Americii cercetate cele mai amănunțite, dar iată că şi la șase decenii de la tragicul eveniment noi detalii continuă să apară.

Dezvăluirile reaprind discuţiile despre “teoria glonţului unic”

Memoriile lui Paul Landis (88 ani), un fost agent al Serviciilor Secrete şi responsabil cu protejarea președintelui SUA, martor ocular la moartea acestuia, vor fi publicate în curând. În ele, Landis dezvăluie un amănunt necunoscut anterior: , el a fost cel care a luat glonțul din mașină și apoi l-a lăsat în spital, pe targa președintelui decedat.

Acesta poate părea un detaliu minor, având în vedere că acest caz a fost studiat pe larg încă din anii 1960, dar pentru oamenii care nu au încetat să cerceteze probele relatarea lui Landis reprezintă o întorsătură importantă și neașteptată a evenimentelor.

În deceniile de după asasinat, au apărut o multitudine de teorii ale conspirației despre câți atacatori au fost, cine a fost în cele din urmă de vină și câte gloanțe l-au lovit efectiv pe președinte.

Ideea că adevărul este diferit de versiunea oficială este prima teorie a conspirației răspândită în America modernă. Unii istorici cred chiar că, după asasinarea lui Kennedy, nivelul de încredere al oamenilor în guvernul lor a început să scadă, în Statele Unite.

“Cât despre povestea lui Landis, fie schimbă totul, fie nimic, în funcție de cum o privești”, scrie BBC. Dar cartea sa, “Ultimul martor”, garantează să intensifice obsesia națională legată de asasinarea lui Kennedy.

“Aceasta este cu adevărat cea mai semnificativă știre despre asasinat, apărută după 1963”, spune James Robenalt, istoric și expert în JF Kennedy, care l-a ajutat pe Landis să facă publică povestea sa.

Paul Landis nu a fost interogat niciodată

au fost stabilite și sunt bine cunoscute. Pe 22 noiembrie 1963, o decapotabilă în care se aflau președintele Kennedy, prima doamnă Jackie Kennedy, guvernatorul Texasului John Connally Jr. și soția acestuia trecea prin Dealey Plaza, din Dallas, când s-au tras asupra ei o serie de focuri de armă.

Kennedy a fost rănit la cap și la gât, iar Connally la spate. Autoritățile i-au dus de urgență pe ambii bărbați la spitalul Parkland Memorial din apropiere, unde decesul președintelui a fost certificat după scurt timp. În schimb, guvernatorul a supraviețuit.

Raportul Comisiei Warren cu privire la ancheta guvernului asupra asasinatului l-a numit pe Lee Harvey Oswald drept singurul trăgător. Datele de examinare balistică au ajutat şi ele la confirmarea acestei concluzii. Oswald însuși a fost împușcat și ucis la scurt timp după asasinat, în timp ce se afla în custodia poliției.

Colegii lui Landis sunt sceptici

Raportul mai precizează că atât Kennedy, cât și Connally au fost loviţi de același glonț, rănindu-i pe amândoi în mai multe locuri. Se crede că acest lucru ajută la explicarea modului în care un singur trăgător ar fi putut efectua atacul. Această concluzie este cunoscută sub denumirea de „teoria glonțului unic” sau „teoria glonțului magic”.

Comisia a ajuns la această concluzie bazându-se în parte pe faptul că glonțul a fost găsit mai târziu pe targa de la spital a lui Connally. În acel moment nimeni nu știa de unde provine. Dar comisia a concluzionat în cele din urmă că glonțul a căzut din corpul lui Connally, în timp ce medicii se grăbeau să-l trateze pe acesta.

Scepticii nu au fost convinşi de raportul oficial şi s-au îndoit că un singur glonţ ar fi putut provoca răni atât de grave celor doi bărbaţi, dar mărturia recentă a lui Landis are un efect exploziv. Nu numai pentru că aceasta este o dovadă “la primă mână”, ci și pentru că unii spun că ea complică teoria unui singur glonț.

Recent, într-un interviu acordat cotidianului New York Times, Landis a spus că, după ce convoiul a ajuns la spital, a observat un glonț în mașina lui Kennedy, blocat în spatele scaunului președintelui și l-a scos pentru a-l păstra pentru anchetă.

Din amintirile sale, la scurt timp după aceasta a mers în rezerva de urgență unde se afla Kennedy și acolo a pus glonțul pe targa prezidențială, pentru ca proba să fie alături de cadavru. “Nu era nimeni care să securizeze zona și asta m-a deranjat cu adevărat”, a spus el.

Landis însuși nu a spus niciodată poliției despre acest lucru şi nici nu l-a menționat în vreun raport oficial. De asemenea, Comisia Warren nu l-a interogat niciodată.

Cei care au citit mărturia lui Landis au tras concluzii diferite din aceasta și, în general, povestea ridică atâtea tot atâtea întrebări cât şi răspunsuri. Robenalt a declarat pentru BBC că crede că ea pune la îndoială teoria „unui singur glonț”.

Landis însuși crede că glonțul pe care l-a scos din mașină este același glonț care a fost găsit mai târziu pe targa lui Connally. El crede că din spatele lui Kennedy glonţul a căzut apoi în mașină.

Dacă Landis are dreptate, atunci Connally și Kennedy s-ar putea să nu fi fost loviți de același glonț, spune însă Robenalt. Și acum ar putea începe din nou dezbaterea dacă Oswald a acționat sau nu singur, adaugă istoricul.

„Pentru că dacă existau mai multe gloanțe, cum a putut Oswald să tragă de unul singur ambele focuri într-o succesiune atât de rapidă din pușca lui?”, se întreabă Robenalt în articolul său Vanity Fair.

În același timp, povestea lui Landis a provocat un scepticism serios în rândul experților, inclusiv al unui coleg de-al său, care a fost și un participant direct la evenimentele din acea zi. Fostul agent Clint Hill, faimos pentru că a sărit în mașina lui Kennedy pentru a-l proteja pe președinte, nu crede povestea lui Landis. “Nu văd nicio logică în faptul că, dintr-un motiv oarecare, încearcă să pună un glonț pe targa prezidențială”, spune el.

Dar, potrivit lui Gerald Posner, jurnalist de investigație și autor al cărții “Case Closed: Lee Harvey Oswald and the Assassination of JFK”, povestea lui Landis susține de fapt teoria unui singur glonț. “Acum oamenii vor ști cum a ajuns glonțul pe targa lui Connally”, spune el. Posner subliniază că relatarea lui Landis trebuie luată în serios, dar și-a exprimat îndoielile cu privire la acuratețea amintirilor acestuia, după aproape șase decenii.