Detaliul ireal observat de Andrei Vochin în Ungaria: “Se vedeau din avion, cu zecile!”

Oficialii FRF au fost impresionați de ospitalitatea vecinilor, dar și de infrastructura lor modernă. În ciuda unui regim contestat, ungurii au investit în sport și se prezintă la un nivel bun în confruntările internaționale.

Ungaria, peste România ca infrastructură

“Mă uitam, avem multe de învățat de la unguri, au crescut foarte mult. Ei știu să se bucure. Își păstrează tradițiile. Tot încearcă să îi încalece. Fanii l-au chemat cu țoiul, nu l-au chemat să bea un cocktail exotic, țoiul strămoșesc”, a spus Horia Ivanovici

“Noi am mai vorbit acum câteva zile, nu mai știm la restaurante să mai facem o omletă cu șuncă și cașcaval. Zici că mergem la păscut. Numai semințe, numai crocante, ouăle nu mai sunt nici ochiuri, nici omletă”, a declarat Robert Niță.

“Și îți mai spun încă ceva, am simțit pe pielea noastră acum. În ciuda a tot ce încearcă unii minoritari, extremiști, să acrediteze despre unguri, români și așa mai departe. Pe cuvântul meu, asemenea ospitalitate și asemenea grijă, atâta securitate”, a declarat Andrei Vochin.

România s-a simțit bine pe pământ unguresc. Pușcaș și Hagi au marcat într-o seară care va rămâne în istoria fotbalului românesc.

Budapesta, o gazdă de nota 10

“Ne-am simțit atât de bine și acum și când am făcut 0-0 cu ei, atunci, incidentele au fost între ai noștri. Deci din punctul ăsta de vedere, jos pălăria. Am simțit, mai în glumă mai în serios, Budapesta, pământ românesc. Nu am pierdut, ne-am calificat.

Cu loturile de juniori eu nu îmi amintesc când să fi pierdut acolo ultima oară. Chiar și când am pierdut o calificare la U17 în 2015, în primul meci cu Ungaria am bătut cu 2-1 la ei acasă. Subscriu la ceea ce spui, grija față de sport.

Mă uitam din avion, am aterizat, era deja noapte. Am văzut zeci de terenuri iluminate, din avion. Și atunci te gândești cum să aibă Ungaria un jucător precum Szoboszlai la Liverpool așa, ca să îl pomenesc doar pe vârful lor de generație.

Orban poate e autoritar, putem vorbi de autoritate. Mai contează și cei care nu apreciază sportul de performanță. Cred că au și ei problemele lor, PIB-ul lor a ajuns pe cap de locuitor mai mic ca al României. Dar din punct de vedere al sportului, este răsfățat în Ungaria. Ce baze au, ce terenuri au“, a declarat Andrei Vochin.

Ungaria se lauda cu o infrastructura impresionanta