Dezvăluirea momentului despre Te cunosc de undeva! Antena 1 se și refuză, iar vedeta lor i-a făcut praf

Te cunosc de undeva revine în curând cu un sezon plin de surprize, unul din care nu fac parte, însă, Wrs & Emilian, cei care au câștigat de două ori competiția de la Antena 1. Cântărețul a dezvăluit, în exclusivitate pentru FANATIK, că producătorii de la TCDU Best of l-au dorit alături de Emilian în sezonul cu cele mai tari cupluri. El a refuzat, de data asta!

Wrs a refuzat participarea la Te cunosc de undeva, în sezonul cu cele mai iubite perechi

Wrs, care a renunțat la numele de scenă cu care s-a făcut remarcat pe numele său Andrei Ursu, a dezvăluit, pentru FANATIK, că vrea să se ocupe mai mult de proiectele sale muzicale, având în vedere că e într-o transformare completă, că lucrează la reinventarea sa.

Artistul care a câștigat de două ori concursul împreună cu a fost sincer când FANATIK l-a întrebat dacă i s-a propus cu adevărat să revină în show, având în vedere că este o reuniune a celor mai tari perechi din toate sezoanele. Ei bine, Wrs a preferat ca de această dată să stea departe de platourile de filmare. Buzoianul are cu totul alte preocupări.

care a făcut furori în străinătate în urma succesului de care s-a bucurat la Eurovision cu melodia „Llamame”, își dorește cu ardoare să aibă mai multe realizări pe plan artistic. Orele de filmare de la Te cunosc de undeva l-ar fi împiedicat să își ducă la bun sfârșit marile sale idealuri.

Andrei Ursu e concentrat pe noul său drum în muzică, după ce a renunțat la numele său de scenă: „Am vorbit cu producătorii”

„Am avut niște discuții în legătură cu participarea noastră. Doar că eu acum mă focusez pe muzică. Sunt focusat pe noul album și altele. Și, de obicei, chiar și când mergeam la filmări nu aveam timp de nimic altceva. Am zis că ar fi al treilea sezon la rând. E destul de mult și am zis pas sezonului ăstuia.

Mi-ar mai fi plăcut să particip. Am vorbit cu producătorii. Ne-au zis că dacă vrem să revenim cu mare plăcere oricând vrem putem să revenim că ne-am distrat și le-a plăcut foarte mult de noi. Doar că acum vreau să mă focusez mai mult pe muzică și pe concerte.

Mi-am rebranduit proiectul. M-am axat pe muzica veche românească și am văzut că am mult succes cu stilul ăsta de muzică, pe rețelele de socializare, pe TikTok. Am renunțat și la numele meu de scenă. O să fac evenimente cu muzică veche, la ceva restaurant vechi și tot așa”, a dezvăluit Andrei Ursu (ex-Wrs) despre absența de la Te cunosc de undeva, în exclusivitate pentru FANATIK.

Emilian, încă în cărți la Antena 1

FANATIK a stat de vorbă și cu Emilian, coechipierul cu care Andrei a dat lovitura la Te cunosc de undeva. Mai rezervat, Emilian ne-a mărturisit că nu poate confirma încă nimic despre viitorul său în acest proiect. Zicem asta în ideea în care ar putea fi recuplat cu altcineva. E foarte probabil ca tânărul să rămână în acest proiect, dar probabil pe un alt post.

Nu e exclus să îl vedem pe Emilian ca intervievator în culisele show-ului, la „After Te cunosc de undeva”. Rolul ăsta l-a avut, de pildă, Zarug în sezonul anterior, difuzat în 2023.

„Deocamdată, informațiile nu sunt încă oficiale. Prefer să nu dau declarații”, ne-a zis Emilian despre prezența sa la Te cunosc de undeva.