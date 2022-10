Dezvăluiri despre criza pe care Octavian Popescu o traversează la FCSB: „Unii din club au încercat să-l reprofileze”

Octavian Popescu este departe de evoluțiile pe care le avea în sezonul 2021-2022 la FCSB. Tânărul mijlocaș era considerat unul dintre cei mai buni fotbaliști din lotul „roș-albaștrilor”. În acest sezon, Tavi Popescu nu a reușit să spargă gheața și are 23 de partide fără gol. Bogdan Costicea, omul care l-a adus la FCSB, a mărturisit ce părere are despre forma slabă a fotbalistului.

Bogdan Costicea, omul care l-a adus pe Tavi Popescu la FCSB: „Unii din club au încercat să-l reprofileze”

Octavian Popescu nu se regăsește în acest sezon la FCSB. , după ce a fost eliminat în meciul din Cupa României Betano cu UTA Arad.

Prestațiile slabe ale fotbalistului au fost analizate și de omul care l-a adus la FCSB, Bogdan Costicea. Scouterul dă vina , mărturisind că au vrut să-i schimbe poziția în teren. „Tavi nu a mai strălucit ca în trecut pentru că n-a mai fost folosit pe postul lui, extremă stânga. El poate juca doar în banda stângă, nu e un fotbalist de mijlocul terenului pe nicio poziție, nici ca inter, nici ca număr 10!

„Nu se întâmplă nimic, el este în continuare același fotbalist special rar, al cărui talent a fost demonstrat deja în prima ligă și nu poate să conteste nimeni. Jocul lui suferă pentru că unii din club au vrut să-l reprofileze doar ca să-și pună ei amprenta asupra carierei acestui fotbalist supertalentat. Popescu a fost format ca extremă stânga, așa a jucat la juniori, așa a apărut și ca senior în primul eșalon. Atunci când îl vor readuce în poziția sa favorită, el va fi din nou letal!”, a declarat Bogdan Costicea, conform .

Bogdan Costicea, laude pentru Octavian Popescu: „Ca extremă stânga e cel mai bun din campionat și e chiar cel mai bun dintre jucătorii români”

Scouterul care l-a adus pe Tavi Popescu la FCSB a continuat să explice de ce fotbalistul nu se poate adapta în spatele vârfului. Mai mult decât atât, Bogdan Costicea este convins că, în poziția de extremă stânga, Tavi Popescu este unul dintre cei mai buni jucători români.

„Dacă cineva ne spune „de mâine, Remus, ești bucătar, Bogdane, tu ești zugrav!”, crezi că o să mai avem același randament ca în meseriile pe care le practicăm acum? Asta s-a întâmplat cu Tavi Popescu, el trebuie să revină pe postul pe care a fost crescut și pe care se simte ca peștele-n apă. S-a obișnuit de când era junior să aibă tușa în stânga și dacă-l muți în centru niciun închizător, niciun coleg nu-i va asigura protecția pe care i-o asigură tușa.

Ca extremă stânga, Popescu e cel mai bun din campionat și e chiar cel mai bun dintre jucătorii români. Mă refer la cei aflați acum în activitate, nu îl compar cu Hagi, cu Mutu. Unu la unu, el îl depășește pe oricare adversar din campionat”, a mai spus Bogdan Costicea.

Omul care l-a adus pe Tavi Popescu la FCSB crede că fotbalistul va fi vândut pe bani mulți

Bogdan Costicea nu pune la îndoială valoarea lui Tavi Popescu și este de părere că forma slabă pe care o traversează nu îl va împiedica pe .

„Bineînțeles, nu are nicio legătură forma actuală cu valoarea lui ca fotbalist, care e una imposibil de contestat. Probabil că și el a devenit un pic îngrijorat din cauza randamentului recent, dar își va reveni, e de ajuns să facă un meci bun și o să reintre în formă. Trebuie să fie ajutat un pic, că e mai greu să realizeze ceva important dacă intră pe teren doar pentru ultimele 15 minute.

Scouterul a povestit cum a ajuns Octavian Popescu în lotul echipei finanțate de Gigi Becali. „L-am văzut când avea 15 ani, într-un meci de juniori dintre Regal Sport, clubul la care se afla Tavi atunci, și SR Brașov. Am mers la meci ca să văd un fundaș dreapta și l-am remarcat pe Popescu. Imediat după meci l-am întrebat pe Mihai Badea, conducătorul de la Regal, cum îl cheamă pe numărul 17.

Bogdan Costicea, sunat de Gigi Becali: „El e copilul despre care îmi tot ziceai?”

„Mihai a avut o reacție agresivă atunci, mi-a zis să nu mă bag, să las jucătorul în pace. El era speriat fiindcă Tavi nu era securizat cu un contract. Am păstrat legătura cu Popescu, îl sunam pe telefonul lui Perianu, cu care era coleg la școală. Și el voia să vină la FCSB, însă conducerea de la Regal a făcut tot posibilul să blocheze transferul.

Gigi Becali a declarat la un moment dat că m-a sunat atunci când cineva i-a vorbit despre Tavi. M-a întrebat „el e copilul despre care îmi tot ziceai?”. I-am spus că da și m-a întrebat dacă merită să plătească 90.000 de euro ca să-l ia.

I-am zis că merită să dea chiar și 500.000 de euro. Și sunt în continuare convins că am avut dreptate, deși nu am mai păstrat legătura cu Popescu, nu am mai vorbit cu el de un an și jumătate. Eu îmi văd de munca mea de la Voluntari, asta mă preocupă acum, nu FCSB”, au fost cuvintele lui Bogdan Costicea.