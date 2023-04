Dezvăluiri despre perioada lui Adrian Mititelu în închisoare. „Cel mai greu moment din viața mea. Nu uit imaginea aceea când l-a luat duba Poliției”. Video exclusiv

însă nu întotdeauna lucrurile au fost roz la formația din Bănie. A trecut prin momente grele, mai ales în urmă cu câțiva ani, când se afla în liga secundă, iar patronul

Adrian Mititelu Jr., despre cel mai greu moment din viața sa: „Atunci s-a rupt ceva din mine!”

Cum a reușit să se descurce în acea perioadă cumplită, plină de incertitudini? A răspuns chiar fiul patronului Adrian Mititelu, în cadrul unui interviu-eveniment acordat în exclusivitate în cadrul emisiunii

„Cât de greu a fost atunci când tatăl tău se afla în închisoare? Vreau public să te laud… Ai condus impecabil, fiind un băiat tânăr, eu am rămas impresionat de modul cum ai condus clubul, fiind și presiunea cu tatăl tău după gratii. Ai condus clubul într-o manieră mult peste ceea ce mă așteptam, aproape țiplă”, a început Horia Ivanovici dialogul cu ADrian Mititelu Jr.

„Nu trebuie să-mi atribui mie multe merite, pentru că tot meritul lui este. Pentru că, hai să fim serioși… A fost un moment foarte greu cu el la închisoare, mai ales emoțional, și a trebuit să treacă ceva timp până să mă obișnuiesc. A fost cel mai greu moment din viața mea. Pe scurt…

Când a plecat cu duba Poliției a fost cel mai greu moment din viața mea. Simțeam că pleacă și nu se va mai întoarce niciodată. Acesta era feelingul pe moment. S-a rupt ceva în mine. Este o imagine greu de descris. Nu o s-o uit niciodată.

Dar eu sunt un tip puternic, viața m-a învățat să fiu puternic de mic, inclusiv tatăl meu m-a învățat lucrul acesta, și îți spun sincer că m-am îmbărbătat rapid. Inclusiv lui, niciodată nu i-am arătat că sunt vulnerabil vreun momemt pentru că e acolo, că vreau să-l compătimesc. Automat îi făceam și lui rău acolo după gratii și încercam, mai ales în discuțiile cu el, să pară că el nu e acolo. Nu voiam să-l facă să se simtă că e la închisoare”, și-a început Adrian Mititelu Jr. povestea la FANATIK SUPERLIGA.

Adrian Mittelu Jr., dezvăluiri la FANATIK SUPERLIGA: „Mă organizez foarte bine sub presiune. Nu am vrut să-l dezamăgesc pe tata”

Mititelu Junior a vorbit apoi despre cum a condus clubul de fotbal în lipsa tatălui său și care au fost lucrurile care l-au motivat cel mai mult. Recunoaște că nu a făcut totul singur șă că de cele mai multe ori deciziile erau luate tot de Adrian Mititelu Sr. din spatele gratiilor.

„Cât despre echipa de fotbal. hai să fim serioși… Mi-a lăsat un lot de jucător extraordinar pentru liga a doua, cu bugetul asigurat. Eu doar mi-am făcut datoria de fiu și am dus munca lui mai departe. Bineînțeles, sub directa lui orchestrare din închisoare. Întotdeauna am ținut legătura cu el telefonic, a vorbit cu membrii staff-ului tehnic, și așa mai departe. Multe decizii s-au luat numai și numai cu acordul lui, deci meritele mele sunt minime în această promovare. El este autorul acestei echipe, pe care a format-o în 2017 în liga a patra, eu nu am făcut decât să-l substitui.

De cele mai multe ori am avut aceași viziune. El este însă cel care s-a ocupat de jucători, are ochi pentru așa ceva. Uite, de exemplu, Compagno este numai și numai meritul lui. A avut o încredere foarte mare în el, deși antrenorul nu credea în Compagno. Deci are ochi foarte buni la jucători. Pe mine m-a surprins. Jucători cărora nimeni nu le dădea nicio șansă, a văzut în ei perspective uriașe, care mai târziu s-au și confirmat.

Cum să fie să conduci clubul? Aveam 23 de ani când l-au arestat… El m-a pregătit de mic pentru lucrul acesta și întotdeaun am fost în preajma lui, am «furat» meserie de la el. Sub presiune, eu mă organizez foarte bine, în general sunt un tip comod, dar sub presiune mă organizez foarte bine… Iar atunci când a fost încarcerat era o situație de forță majoră și am știut că trebuie să mă organziez, știind că cel mai rău era ca echipa să nu promoveze. Asta îl demoraliza total în spatele gratiilor. Și a fost o motivație în plus pentru mine, să fiu lângă echipă, să dau tot ce aveam mai bun. Mai aveam puțin și intram și pe bancă, în teren, crede-mă…

Cred că lucrul ăsta a fost constructiv în perioada aceea și a contat foarte mult pentru echipa de fotbal. Știam că asta era singura lui alinare când se uita la meciurile echipei, știa că va reveni în Liga 1 și atunci când se va elibera va regăsi echipa acolo unde îi era locul. Ăsta a fost scopul principal, targetul din capul meu era să promovăm. Mamă, când făceam câte un egal, eram terminat. Pentru că știam cât se consumă

Adrian Mititelu este un tip puternic, un bărbat în adevăratul sens al cuvântului. Cu el mergeai și la război în anii ′40, crede-mă. Uite ce a făcut Mititelu din Booveni, unde a ajuns”, a continuat Adrian Mititelu Jr.

Renunță familia Mititelu la FC U Craiova? „Nu există așa ceva!”

Adrian Mititelu Jr. a vorbit apoi și despre intenția familiei sale de a renunța la echipa de fotbal. în special din cauza relației tensionate cu suporterii, Juniorul neagă categoric această variantă.

„E adevărat că maică-ta îi spune în fiecare zi «Dă echipa, dă echipa, dă echipa!»?”, l-a întrebat Horia Ivanovici pe fiul patronului FC U Craiova.

„Inclusiv eu i-am spus de câteva ori, pentru că cedez presiunii. Sunt atâția ani, milioane de euro, zeci de milioane cheltuite Prin această implicare a lui în fotbal s-a lăsat și de câteva bussinesuri, pentru că imobiliarele au trecut pe planul doi. Putea să construiască, putea să-și vadă liniștit de nepoți, pentru că acum este și bunic.

Dar el fără fotbal nu poate să trăiască. I-am spus și eu să dea echipa, ultima dată cred că acum vreun an. Dar nu există pentru el așa ceva. Când am promovat succesiv de la liga a patra în prima ligă și am văzut că suporterii continuă să aibă astfel de comportament, am cedat puțin și i-am spus să renunțe. Era în închisoare. A zis că renunță la echipă atunci, dar după două zile s-a răzgândit. Nu există așa ceva la el. El de la an la an… Să vedeți ce va fi la anul. Echipa va fi și mai bună și o să vezi ce pretenții o să aibă. De titlu!”, a lămurit Adrian Mititelu Jr. problema renunțării la echipă.

