Dezvăluiri despre starea Anei după ce a fost prima dată atacată de câini: „Nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne”

Activista Ana Maita a cerut demisia primarului Nicușor Dan și conducerii ASPA, pe care îi socotește responsabili pentru moartea Anei Oros. Acuzele la adresa acestora sunt cu atât mai dure cu cât ar fi trebuit să știe cât de mare este riscul, mai ales că Ana Oros suferise răni grave încă de la primul atac, din aprilie 2022.

O grădină zoologică de câini

„Când am cunoscut-o eu nu mai avea piele pe cap și îi lipseau bucăți de carne din mâini și picioare, după ce fusese atacată de câini în parcul unde alerga. Am consiliat-o cum să își ceară drepturile in instanță pentru suferință și traumele fizice și psihice in urma atacului. Iubea animalele și voia să tragă la răspundere autoritățile pentru că și ea credea că nu este normal sa existe câini pe spațiile publice! Azi Ana este moartă. Autoritățile nu au fost trase la răspundere. Primarul Nicușor Dan și mâna lui dreaptă Diana Punga (administrator public al PMB – n.red.) precum și toată conducerea ASPA București au sângele acestei femei pe mâini”, a afirmat Ana Maita, potrivit .

Maita acuză primăria că a oprit complet capturările de câini, iar adăposturile sunt pline pentru că primăria nu eutanasiază exemplarele prinse.

„Cu unul dintre cele mai mari bugete istoria instituției, ASPA cheltuie 17.000.000 lei pe an ca să facă PR câinilor pe care îi ține in adăposturi ANI DE ZILE! Da, dragi bucureșteni, primăria noastră taie de la copiii, de la mame si de la persoanele cu un handicap că să țină mii de caini în adăposturi până la finalul vieții naturale! Finanțăm cu toții o uriașă grădină zoologică canină pentru că in vigoare!”, a mai afirmat Maita.

„Mă doborâseră la pământ, mă mușcau de peste tot”

O altă mărturie legată de sechelele cu care rămăsese Ana Oros, după ce a fost mușcată de câini anul trecut aparține jurnalistei Loredana Diacu, ce a cunoscut-o în timpul unei ascensiuni în munții Bucegi, în luna august:

„Ana o chema pe companioana mea. Mergea repede si bine. M-am mirat însă că, desi afara era foarte cald, purta colanti lungi si un fel de basmaluta pe cap. Nu intelegeam de ce. Cum nu intelegeam nici de ce mainile ii erau pline de cicatrici urate, care pareau inca dureroase. Cicatrici de rani abia vindecate.

Am aflat curand de ce. Mi-a zis chiar ea, cand, incalzita tare, si-a dat basmaluta jos si si-a cerut scuze inainte. M-a rugat sa nu ma oripilez de crestetul ei care, la spate, itea o piele goala, fara par.

– M-au muscat cainii, m-au atacat pe Lacul Morii, am avut noroc ca m-au scos doi biciclisti care treceau pe acolo din mainile lor. Ma doborasera la pamant, ma muscau de peste tot, ii simteam cu dintii infipti in capul meu tragand… cu dintii infipti si in picioare, maini.

Ana a ajuns inconstienta la spital dar a scapat cu viata. Ranile ii mutilasera capul si trupul dar nu si spiritul. Era vie, optimista, alerta, un om frumos. Si curajos. Un om care iubea cu pofta viata, muntele, florile.”

Pe 20 aprilie 2022, în timp ce alerga în aceeași zonă a Lacului Morii unde avea să fie ucisă un an mai târziu. A fost transportată la spital conștientă, dar cu răni multiple la mâini și picioare din cauza mușcăturilor. Femeia a avut mai multe plăgi la nivelul scalpului și în zona brațului drept. A ajuns la Unitatea de Primiri Urgențe (UPU) Floreasca, acolo unde a primit îngrijiri medicale și a beneficiat și de consult psihologic.