Petrila și Rrahmani, ultimele informații despre accidentări. Când revin pe teren

. Formația antrenată de Cristiano Bergodi s-a impus în fața “roș-albaștrilor” pe Arena Națională. După duel, . Subiectele principale au fost Petrlila și Rrahmani.

Petrila și Rrahmani, ultimele informații despre accidentări

În cadrul discuției, Victor Angelescu a mai discutat și despre Claudiu Petrila și Albion Rrahmani. Cei doi fotbaliști, importanți pentru Rapid, vor reveni în cursul următorului an. Accidentările fiind destul de serioase, iar recuperările for dura ceva mai mult. În schimb, Emmers este fotbalistul care ar putea reveni în luna decembrie pentru formația din Giulești.

ADVERTISEMENT

“Petrila și Rrahmani, mai mult ca sigur nu mai prind să joace anul acesta. Din cei accidentați, doar Emmers, probabil că va fi gata în trei săptămâni, patru poate și va mai prinde niște meciuri anul acesta. Restul, din păcate, nu cred că mai au cum să mai joace”, a mai spus Victor Angelescu, la FANATIK SUPERLIGA.

Victor Angelescu, despre prestația celor de la Rapid

La FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI, Victor Angelescu s-a arătat foarte încântat de modul în care Rapid a evoluat în meciul cu FCSB. După victoria din derby, acționarul giuleștenilor a apreciat foarte mult modul în care Cristiano Bergodi a pregătit jucătorii.

ADVERTISEMENT

“Eu cred că am jucat mai bine. Echipa a jucat foarte bine, Bergodi a făcut o tactică foarte bună pentru acest meci și toți jucătorii și-au dorit enorm să câștige. Per total, tot meciul, noi am jucat mai bine. Acesta este adevărul, chiar am jucat mai bine decât ei.

Cel puțin în prima repriză am jucat mai bine, în a doua am reușit să păstrăm rezultatul. Puteam să mai înscriem și pe contraatac. E o victorie meritată și de aceea este și fericirea atât de mare”, a spus acționarul de la Rapid.

ADVERTISEMENT

Șucu, fericit la final de derby

“Au fost foarte multe victorii frumoase de când sunt la Rapid, dar în mod sigur aceasta este una din cele mai frumoase din scurta mea carieră de finanțator trecător al acestei echipe atât de iubite. Este o victorie care mi-a mers la inimă, o victorie pe care în adâncul sufletului o speram.

Dar trebuie să recunosc că dacă m-ar fi întrebat cineva înainte de meci dacă semnez pentru un egal, aș fi semnat cu ambele mâini. Mă gândeam și vorbeam cu colegii mei că ar fi bun și un egal ținând cont de jucătorii care ne lipsesc”, .

ADVERTISEMENT

FANATIK SUPERLIGA CU HORIA IVANOVICI este în direct în fiecare zi de luni, marți și vineri, de la ora 10:30, pe site-ul nostru. Emisiunea va fi în premieră de la ora 17:30 și pe canalul de YouTube, dar și pe pagina de Facebook.

Veste teribilă pentru Petrila și Rrahmani