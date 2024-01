Dezvăluiri din culise de la ultimul titlu câştigat de Rapid: “Ziceam că iese scandal mare!”

Fostul mijlocaș al giuleștenilor a vorbit la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” cu Robert Niță despre ultimul titlu câștigat de Rapid și despre un discurs pe care Dinu Gheorghe l-a avut după un meci pierdut cu Steaua, scor 1-2.

Dezvăluiri din culise de la ultimul titlu câştigat de Rapid

Nicolae Grigore a vorbit la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST” despre , făcând mai multe dezvăluiri din culise și povestind o ședință pe care Dinu Gheorghe a avut-o la finalul unui meci cu Steaua:

„În anul când am câștigat campionatul, Steaua ne-a bătut 2-1 pe Giulești, atunci jucam cu Ladorna pe tricou. Ne-au bătut 2-1 în anul în care am luat campionatul, am avut 16 puncte după pauza dintre tur și retur, nu mai știu sigur.

Iar la un moment dat, după acest meci, Steaua se apropiase la 6 puncte de noi, dacă îmi aduc bine aminte. Dar la meciul ăsta, Rapid a ratat incredibil, un gol l-a dat Claudiu Răducanu când l-a lovit mingea în spate și a intrat în poartă”.

„Am crezut că va ieși iureș!”

„Eu știu că am pierdut, pentru că după am mers la Pro Rapid și am avut o ședință cu Dinu Gheorghe. Noi ne așteptam să iasă iureș, să fim certați… aici îți dai seama ce experiență are un om.

A venit și ne-a spus că la cum jucăm, la cum s-a desfășurat meciul ăsta nu avem cum să pierdem titlul. Așa a fost meciul, am fost peste ei mereu, mereu”, a .

„Îmi amintesc meciul, am marcat eu golul pentru Rapid, a fost o recentrare a lui Maftei și eu am băgat-o în poartă”, a spus și Robert Niță, moderatorul emisiunii.

„După discuția asta, am bătut în următorul meci pe FC Argeș, scor 2-0, și de-acolo am avut mai mare încredere și am câștigat titlul”, a mai spus Nicolae Grigore, la emisiunea „SUFLET DE RAPIDIST”.

