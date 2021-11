Dezvăluiri din culisele Asia Express. Ce a făcut Ana Baniciu cu premiul pe care l-a câștigat 

Ana Baniciu și Raluka au fost primele câștigătoare din competiția Asia Express. În anul 2018, ele obțineau marele premiu în valoare de 30.ooo de euro, din sezonul 1.

De curând, Ana Baniciu a dezvăluit ce a făcut cu banii agonisiți din parcurgerea ”Drumului Comorilor”.

Cuza de la Asia Express, uimit de ce a făcut Ana Baniciu cu banii ”Noi am luat puțini, Emi!”

Ana Baniciu a fost invitata emisiunii prezentate de Cuza la Antena 1. În cadrul acesteia, blondina a mărturisit că și-a cumpărat o locuință din premiul câștigat la sezonul 1.

”Mi-am luat apartament, măi băieți”, a răspuns Ana Baniciu. ”Ce bani puțini am luat noi, hai să plecăm, Emi”, a completat apoi, ironic, Cuza.

Cum a împărțit Ana Baniciu banii cu Raluka

Cei 30.000 de euro nu au aparținut integral celor două artiste, care sunt și bune prietene. Li s-au reținut o parte din bani pentru taxe, iar apoi au mai rămas fiecare cu 12.600 euro.

În urmă cu trei ani, ambele spuneau într-un interviu pentru că vor să-și cumpere apartamente în același bloc.

”Practic, nu suntem mai bogate cu 30.000 de euro. Sutem mai bogate împreună cu 30.000 de euro.

Și de acolo se rețin o groază de taxe din cauza acestui stat.Noi în mare ne-am gândit să ne luăm apartament în același bloc, vom fi vecine, practic!

Eu cu o parte din bani vreau să renovez și casa părinților mei, pentru că i-am mutat de curând lângă București. Noi suntem din Deva”, a precizat Raluka.

Ana Baniciu a mai completat că au avut de câștigat în urma competiției și pe plan spiritual, nu doar financiar.

”’Suntem mai bogate spiritual! Suntem mult mai puternice de când ne-am întors. Sincer, noi am plecat cu gândul să câștigăm (…)

Asadar, multumesc @asiaexpressromania pentru calatoria care m-a schimbat total viziune, care m-a invatat sa pretuiesc lucrurile simple si sa simt mai mult.

Raluka, te iubesc si iti multumesc pentru incredere, pentru ca am avut grija una de alta, am impartit fiecare bucatica de mancare si am fost familie!”, spunea și Ana Baniciu.

Din ce-și câștigă acum banii Raluka și Ana Baniciu

Deși ambele sunt artiste, din cauza pandemiei nu s-au mai bucurat de concerte, ca odinioară. Raluka acum este jurat la Superstar România, în timp ce că se descurcă din contracte de imagine și chiar a pregătit unele piese pentru lansare.

”Sunt bine, sunt liniștită, stau mai mult în casă în perioada asta, pentru că e o perioadă destul de ciudată pentru toată lumea. Eu am încercat să mă adaptez la ce se întâmplă acum, pentru că e o chestie de durată și nu am vrut să îmi schimb viața cu totul. Nu sunt vreo panicoasă.

Am foarte multe campanii de imagine, online-ul este online și funcționează, și mă bucur tare mult că funcționează, și măcar așa reușim să intrăm în contact cu alți oameni. Pe lângă asta, am avut foarte multă treabă și în studio, am două piese pe care vreau să le lansez de ziua mea. Sunt niște piese de maturizare în ceea ce mă privește.”, a declarat Ana Baniciu pentru Fanatik.