Dezvăluiri din vestiar. Djokovic l-a sunat pe Șumudică să vină la FCSB. Exclusiv

Gigi Becali a anunțat schimbări la FCSB, după eliminarea din cupele europene. Situația de la clubul roș-albastru a devenit extrem de tensionată, iar patronul i-a criticat inclusiv pe antrenorii Elias Charalambous și Mihai Pintilii. În acest moment, , așa cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate.

Vestiarul FCSB-ului îl vrea pe Șumudică!

Gigi Becali a dat vina pe antrenori pentru eliminarea FCSB-ului din cupele europene. Deși s-a răzgândit, în primă fază, la presiunile finanțatorului, . FANATIK a aflat că jucătorii vicecampioanei îl vor pe Marius Șumudică.

Din informațiile FANATIK, vestiarul FCSB-ului, în frunte cu Damjan Djokovic, îl vrea pe Marius Șumudică antrenor principal pe banca vicecampioanei. În ciuda faptului că Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, nu vrea să audă de această variantă, vestiarul roș-albaștrilor își dorește ca „Șumi” să îl înlocuiască pe Elias Charalambous.

Antrenorul cipriot mai are contract cu FCSB până în vara anului 2024. „Am semnat cu Charalambous astăzi prelungire. Pe încă un an. (n.r. salariul) L-am făcut la jumate. Am zis că micșorez totul. Academie fac. Unde erau cheltuieli nefondate le-am restrâns numai că aici e altceva”, declara Gigi Becali în luna mai la FANATIK SUPERLIGA.

Damjan Djokovic l-a sunat pe Marius Șumudică și l-a chemat la FCSB

Cel mai vocal pentru venirea lui Marius Șumudică la FCSB este Damjan Djokovic. Mijlocașul croat, sosit în această vară la echipa roș-albastră, a fost antrenat de Marius Șumudică la Al-Raed, în Arabia Saudită.

Din informațiile FANATIK, cei doi au o relație specială, iar jucătorul îl dorește cu insistență pe Marius Șumudică pe banca FCSB-ului. Antrenorul român este liber de contract după despărțirea de formația din Arabia Saudită.

În această vară, Marius Șumudică a fost dorit cu insistență de galerie pe banca Rapidului în locul lui Adrian Mutu. FANATIK a dezvăluit în exclusivitate că șefii giuleșteni l-au ales pe Cristiano Bergodi, în detrimentul lui „Șumi”.

Marius Șumudică a vorbit cu Gigi Becali: „Pot să iau în calcul orice fel de ofertă”

Marius Șumudică a fost extrem de supărat după ce a ratat revenirea pe banca Rapidului. Antrenorul și-a propus din acel moment să ia în calcul orice fel de ofertă care îi va fi pusă pe masă. „Șumi” a confirmat discuția pe care a avut-o cu Gigi Becali, dezvăluită de site-ul nostru.

„Da, am vorbit cu Gigi Becali la telefon mai multe. Dar în niciun caz nu s-a pus problema să-mi se facă o ofertă oficială din partea FCSB.

Eu sunt antrenor profesionist după cum am mai spus, dacă am o ofertă pot să iau în calcul orice fel de ofertă, chiar dacă vine din Arabia, din Turcia sau chiar de la FCSB. Dar Gigi Becali nu mi-a propus oficial să preiau echipa.

Am discutat alte chestiuni care au mai puţină legătură cu fotbalul şi care, bineînţeles, sunt lucrurile noastre private, pe care nu pot să le dezvălui”, a spus Şumudică pentru FANATIK.