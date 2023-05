Dezvăluiri șocante despre situația jucătorilor din Craiova Maxima: „E o bătaie de joc!”. Video Exclusiv

înainte de meciul cu FCSB pentru a celebra 40 de ani de la semifinala Cupei UEFA, acolo unde oltenii au ajuns după ce au eliminat echipe uriaşe ale Europei precum Kaiserslautern, Fiorentina sau Bordeaux.

Dezvăluiri șocante despre situația jucătorilor din Craiova Maxima: „Au o pensie de 1500-2000 de lei”

În direct la emisiunea , Dumitru Dragomir a dezvăluit că mai mulţi jucători ai Craiovei Maxima trăiesc la limita subzistenţei, având pensii de 1500-2000 de lei:

“Este bun festivismul. Îi scoţi în evidenţă şi pe ei: Cârţu, Cămătaru, Negrilă, Roşu, ăia toţi, Beldeanu, Geolgău, mamă ce fotbalişti au fost ăştia. Doamne Dumnezeule. Cum să nu îi mai scoţi la lumină?

Unii dintre ei au fost muritori de foame. Au o pensie de 1500-2000 de lei. Nu dau nume, dar ştiu sigur. Interesaţi-vă ce pensie are Beldeanu. Cred că are 2000 de lei. Ce fotbalist a fost. Credeţi că Negrilă are pensie mai mare?

“Acum erau de 100 de milioane de euro unul şi au pensie de muritor de foame”

Acum erau de 100 de milioane de euro unul şi au pensie de muritor de foame. Este bătaie de joc. La Craiova, cu 30.000 de oameni este frumos. A arătat de sus o panoramă, frumos. Bravo şi Olguţei că a făcut stadionul.

La toate festivităţile mari mi s-a întâmplat să le pregătesc şi să pierd. La toate, la unul mi-am pierdut şi jobul, dar nu mai vreau să vorbesc despre asta”, a spus Dumitru Dragomir.

FCSB a stricat sărbătoarea oltenilor!

Gloriile Craiovei Maxima au fost invitate pe gazonul stadionului “Ion Oblemenco”, în timp ce, pe ecranele arenei rulau mesaje de la foşti adversari ai oltenilor, precum Giovanni Galli (Fiorentina), Alain Giresse (Bordeaux) sau Hans Peter Briegel (Kaiserslautern).

Sărbătoarea oltenilor a fost stricată de cei de la FCSB. Roş-albaştrii s-au impus cu 2-1 şi au scos Universitatea Craiova din lupta pentru titlu. Oltenii rămân cu şanse mici şi la un loc de Conference League.

