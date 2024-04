Dezvăluiri șocante în direct la Spotlight Superliga! Fostul arbitru, lovit cu mașina: „A vrut să mă sperie după un meci”

, emisiune care este live în fiecare zi de marți, de la ora 15:00, pe site-ul FANATIK.RO. Omul care se ocupă de paza și ordinea clubului din Ștefan cel Mare a povestit că a avut parte de un incident șocant pe vremea când acesta era arbitru.

George Bozieru, declarații șocante de pe vremea când era arbitru de fotbal: „A vrut să mă sperie”

George Bozieru, omul care nu e agreat de galeria lui Dinamo, a dezvăluit la Spotlight Superliga că a fost lovit cu mașina după un meci de fotbal pe care acesta l-a arbitrat. Ba mai mult, Bozieru a mărturisit că nu a trecut peste traumă suferită în urmă cu mult timp, iar în prezent e într-un proces cu agresorul său.

„Eu sunt printre puținii arbitri din zona București-Ilfov care am fost lovit de mașină. M-a lovit cu mașina un jucător de old-boys după un meci de fotbal. A încercat să mă sperie.

A încercat să mă sperie, a vrut să pună o frână să mă sperie și mi-a dat-o. A fost un meci disputat lângă FRF, în 2016. Eram un copil atunci. Se presupune că oamenii aceia de la old-boys au mintea cu ei, având toți peste 40 de ani.

Dânșii au considerat că am dezavantajat una dintre echipe, cu toate că eu consider că am fost un arbitru pasionat, dedicat și poate talentat. A fost o anchetă penală. Încă nu s-a încheiat procesul cu dânsul. Eu nu mi-aș lăsa copilul să se facă arbitru. De ce nu vorbește nimeni despre aceste abuzuri?”, a declarat George Bozieru la Spotlight Superliga.

Ultrașii lui Dinamo, ultimatum pentru George Bozieru!

George Bozieru, cel mai controversat om din cadrului clubului din Ștefan cel Mare, a primit un ultimatum din partea galeriei lui Dinamo.

, lucru care a fost confirmat de pozele sale postate în trecut pe rețelele de socializare, poze care au fost șterse în prezent, Bozieru a primit un mesaj destul de clar din partea ultrașilor „alb-roșii”.

„În curtea noastră nu au ce căuta dușmani de moarte, mai ales din tabăra celor care nu ne respectă și care, de-a lungul timpului, au dat dovadă de caracter josnic, atât ca oameni, cât și ca suporteri.

Dacă ai puțină demnitate, lucru care e puțin spre deloc probabil, îți vei da singur demisia. Dacă nu, ne vom asigura că vei părăsi acest club într-un mod la fel de umilitor precum au fost orele petrecute făcând muncă in folosul comunității”, a fost comunicatul transmis de ultrașii lui Dinamo.

„Sunt colaborator de securitate cu Dinamo 1948, pe probleme de securitate, sunt contactat de societatea de securitate în săptămâna premergătoare jocului pentru probleme de securitate. Nu înseamnă că sunt angajatul lui Dinamo” – George Bozieru, la Spotlight Superliga

