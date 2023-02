Dezvăluirile la care nimeni nu se aștepta. Prințul Harry, detalii despre prima noapte de amor: ce spune femeia cu care și-a pierdut virginitatea

Prințul Harry a avut o poveste picantă în cartea sa, lansată anul acesta. Acesta a povestit totul despre prima sa noapte de iubire.

Prințul Harry, detalii despre prima noapte de amor

Dar cine nu a fost deloc mulțumită să audă această poveste a fost chiar partenera nopții fierbinți care s-a petrecut în urmă cu 22 de ani.

Femeia alături de care Prințul Harry și-a pierdut virginitatea este căsătorită și mamă a doi copii, așa că nu i-a convenit deloc când a aflat că fratele lui William vorbește despre ea în cartea sa.

Ba mai mult, Sasha Walpole, acum în vârstă de 40 de ani, a spus că nu a fost niciodată avertizată de faptul că această experiență va apărea în și nici nu i s-a cerut acordul pentru a fi publicate acele informații.

„Nimeni nu m-a avertizat că acea poveste va fi inclusă în carte, Harry sau editorii lui ar fi putut să mă găsească și să-mi spună. Vreau o viață liniștită, nu caut celebritate”, a spus Sahsa, conform

Ce spune partenera de amor a Prințului Harry

Pe de altă parte, femeia a avut acum ocazia să își spună punctul de vedere referitor la partida de amor cu , iar detaliile nu i-au făcut deloc cinste.

Totul a avut loc la ieșirea dintr-un pub, pe un câmp, când atât Harry cât și femeia erau foarte beți.

După ce au fumat câte o țigară, au început să se sărute. Fără alte discuții, Prințul Harry s-a iubit timp de cinci minute cu Sasha, după care s-au întors la petrecere.

„Ne-am furișat, pentru că Harry nu a vrut ca echipa sa de securitate să-l vadă fumând. Eram destul de beți în acel moment, după zece shot-uri de tequila. I-am dat o țigară lui Harry.

Am aprins-o pe a mea și apoi pe a lui. Am terminat țigările și atunci s-a întâmplat. A început să mă sărute. Nu au fost nici discuții, nici cuvinte. Am fost plecați din pub 15 minute, iar sexul a durat aproximativ cinci minute”, a mai spus Sasha, pentru sursa amintită.