Dezvăluirile lui Gigi Becali: „Am cheltuit 12 milioane de euro și nu am vândut nimic, nimic, nimic. Concluzia? Champions League!”. Ce spune de Hagi

FCSB este lider autoritar în SuperLiga, cu un avans de 9 puncte față Rapid, însă patronul Gigi Becali nu este pe deplin mulțumit. Scopul său este să ducă echipa în iar pentru a-și îndeplini acest vis a schimbat radical strategia.

Gigi Becali dezvăluie motivele pentru care a restrâns activitatea la Academia FCSB: „Am cheltuit 12 milioane de euro și nu am vândut nimic!”

care s-a aflat la un moment dat și în atenția FCSB. El susține că de acum înainte nu va mai investi în jucători tineri, de perspectivă, ci va lua numai fotbaliști de valoare, care au confirmat, pentru a fi sigur că-și atinge țelul de a ajunge în grupele Champions League.

ADVERTISEMENT

„Altceva vreau acum, am schimbat strategia. Vreau bani din Champions League, din Europa League… Păi pe mine mă mai interesează acum să iau jucătorul, să-l cresc, să-i dau și bani, să-l cresc vreo patru ani și să iau pe el cinci milioane? Sau să mă calific măcar în Europa League și să iau 20 de milioane?”, a început Gigi Becali discuția pe acest subiect la emisiune transmisă LIVE în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 10:30, numai pe site-ul FANATIK.RO.

Ce se întâmplă cu Academia FCSB!

Odată cu schimbarea strategiei, patronul FCSB a decis și restrângerea activității la Academia de Copii și Juniori a clubului, care nu a produs până acum niciun un jucător de mare valoare. Iar cheltuielile au fost imense.

ADVERTISEMENT

„Asta este strategia mea acum. Ca dovadă, am micșorat și activitatea la Academie. Știți de ce? Păi dacă am văzut că în zece ani am cheltuit vreo 12 milioane de euro cu Academia… Păi din 12 milioane, noi trebuia să scoatem 3-4 jucători pe care să-i vindem și să scoatem 12 milioane și un euro.

Așa m-a învățat pe mine tata și toate de la el mi-au rămas… Să cumperi o marfă doar dacă a doua zi poți să iei un leu în plus pe ea. Dacă dai o mie de lei pe o oaie, atunci când o vinzi trebuie să iei pe ea o mie de lei plus un leu. Dar dacă o să cumperi oaia cu o mie și a doua zi nu poți să o vinzi nici cu 700, apoi aia nu este afacere.

ADVERTISEMENT

Și atunci, de ce să fac eu Academie, când nu am vândut nimic, nimic, nimic… Și am cheltuit 12 milioane de euro. Și nimic, nimic, nimic nu mi-a răsărit”, și-a explicat Gigi Becali decizia.

Gigi Becali îl lasă pe Hagi sa facă Academie. „Concluzia mea este una singură: Champions League!”

Patronul FCSB a spus în continuare că singurul om din România care se pricepe să facă Academii de Copii și Juniori este Gică Hagi, deși în ultima perioadă și acesta pare a fi în pierdere.

ADVERTISEMENT

„Să facă Academie Hagi, pentru că omul știe să facă. Dar vrei să-ți spun ceva? Până la urmă nici Gică… A scos ce a scos și acum văd că e pe gaură și el. A și spus… «Atât am putut să fac!».

Păi unde sunt? Că a scos pe bandă rulantă, jucători, jucători, jucători… Și? Ce-a a făcut?”, a mai spus Gigi Becali, fiind completat imediat de moderatorul Horia Ivanovici: „Doar a supravițuit!”.

„Păi vezi… Ei, eu nu mai vreau asta. Bine, el măcar a supraviețuit, a scos bani, a scos jucători. Eu nu am scos nimic… 12 milioane… Niciun ban nu am scos… N-am vândut nimic, nu a scos nimic Academia. Unde sunt?

Problema știți care e? În viața asta, și în business, și în toate, trebuie faci o evaluare, te evaluezi și pe tine, ce-ai făcut și ca om, și ce-ai făcut în viață…

Și eu acum îmi fac o evaluare. Am 20 de ani de fotbal. Ce-am făcut eu în fotbal? Aia, aia, aia, am încercat și aia, am luat și campionate… Și concluzia care e? Concluzia mea este una singură: Champions League! Aia e conlcuzia mea. Totul numai pentru asta”, și-a încheiat Gigi Becali discursul la FANATIK SUPERLIGA, emisiune a cărei premieră poate fi urmărită în fiecare luni, marți și vineri, de la ora 17:30, pe pagina de Facebook Horia Ivanovici și pe canalul de YouTube Fanatik.

Gigi Becali schimba strategia la FCSB