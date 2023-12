Diana Șoșoacă a câștigat procesul cu ANAF. Statul român, obligat să-i returneze sumele poprite

Judecătoria Sectorului 2 a admis, în parte, contestația la executare formulată de senatoarea Diana Șoșoacă, împotriva Ministerului Finanțelor Publice prin ANAF – Direcția Generală Regională a Finanțelor Publice, Administrația Finanțelor Publice sector 2. Decizia a fost anunțată pe 29 decembrie 2023, după aproape doi ani de proces. În acest dosar, instanța a amânat de patru ori pronunțarea.

Instanța a anulat două titluri executorii pe numele Dianei Șoșoacă

Joi dimineața, judecătorii au dispus în baza a două titluri executorii din categoria amenzi și contribuții de asigurări sociale, emise de ANAF.

În plus, instanța a dispus restituirea către Diana Șoșoacă a sumelor valorificare prin poprire, în baza actelor de executare anulate, precum și restituirea sumei de 700 de lei, cu titlul de taxă judiciară de timbru. Decizia nu este definitivă și poate fi atacată cu apel, în termen de zece zile de la comunicare.

Reacția Dianei Șoșoacă: ”O, ce veste minunată”

Contactată de FANATIK, Diana Șoșoacă s-a declarat entuziasmată de decizia instanței. ”Este un fel de “O, ce veste minunata!” a sfârșitului de an. Este dreptatea care mi se face “pas cu pas” și care atestă că mereu am spus adevărul”, a declarat Diana Șoșoacă.

Senatoarea susține că a fost supusă unor presiuni uriașe și spune că măsurile ANAF au fost abuzive. ”30.000 de euro amenzi în ”plandemie”, executări silite ilegale, deși mă judecam în instanță, popriri de conturi înainte de Crăciun, lăsându-mă fără niciun ban în familie de sărbători, executare pe casă, încercând să mă lase fără munca de-o viață, în timp ce soțul meu era anchetat pe nedrept în cazul Goracci și se cerea arestarea lui, deși o țară întreagă știa că este nevinovat.

Au fost acțiuni abuzive inimaginabile asupra familiei noastre, de care publicul larg nu are cunoștință, din cauza cenzurii mediatice și atacurilor politice continue la adresa noastră”, a mai spus Diana Șoșoacă pentru FANATIK.

Fostul șef ANAF, despre Diana Șoșoacă: ”Comportament de rău-platnic”

Asemenea lui George Simion, Diana Șoșoacă are conturile poprite ca urmare a unor datorii la bugetul de stat puse în executare de Agenția Națională de Administrare Fiscală. În vara anului 2022, la câteva zile după ce FANATIK pe motiv că i-a pus abuziv poprire pe conturi, fostul șef al instituției, Lucian Heiuș, a declarat că a emis o adresă către Senat prin care se solicită reținerea unei treimi din indemnizația lunară a Dianei Șoșoacă.

“Doamna Şoşoacă are de achitat nişte obligaţii la bugetul de stat şi, din păcate, are un comportament ca orice alt contribuabil rău platnic. În loc să îşi achite obligaţiile pe care le are, inventează duşmani şi lansează şi scenarii fanteziste de multe ori că cineva are ceva cu dumneaei.

Eu am spus-o şi o repet de fiecare dată: din punct de vedere al ANAF-ului, impozitele şi taxele nu au culoare politică. Doamna senator Şoşoacă pentru noi este un contribuabil ca oricare altul”, a declarat Lucian Heiuș, în cadrul unei conferințe de presă.

Miza uriașă a procesului cu ANAF

De cealaltă parte, Diana Șoșoacă a dezvăluit că a făcut eforturi mari pentru a-și salva casa de la executare, fiind nevoită să împrumute sume mari de bani.

”Țin să menționez că mi-am formulat acțiunea și m-am reprezentant personal în acest dosar, iar pentru a-mi salva casa de la executare am fost nevoită să mă împrumut cu suma de 30.000 euro pentru a mai avea unde să stau cu copiii.

Precizez că și la această oră mai sunt procese pentru anularea amenzilor, în plus, toate amenzile din pandemie trebuie anulate datorită unei decizii a Curții Constituționale care le-a declarat neconstituționale și pe care statul abuziv dictatorial român refuză să o pună în aplicare”, a mai spus Șoșoacă pentru FANATIK.

Senatoarea susține că nu i s-a explicat de unde provin datoriile

În timpul procesului, Diana Șoșoacă a cerut ANAF să explice de unde vin datoriile, pentru că s-a trezit cu popriri de conturi fără să i se spună de unde provin acestea.

”A depus la dosar dovezi de la ghiseul.ro, fiind mult mai uşor să achite astfel, fiind la dosar şi ce a plătit la aceştia la ghişeu, pentru că la moment dat i-au spus că ei nu înregistrează ce se plăteşte pe ghiseul.ro sau dacă se fac ordin de plată.

Doreşte să verifice ce se solicită din 2014, trebuie să ceară băncii, nu înţelege ce este acolo. Aceştia (inspectorii ANAF. n.r.) i-au luat 150.000 lei din conturi. Îi pun titluri fiscale de 60.000 lei , însă i-au luat 150.000 lei, iar acum are din nou poprire”, s-a consemnat în încheierea de ședință consultată de FANATIK.

Cum s-a ajuns la victoria în instanță

În timpul procesului, Diana Șoșoacă a fost nevoită să depună în instanță decizii judecătorești de anulare a amenzilor din timpul pandemiei, iar în aprilie 2023, a adus chitanțe care atestă că a achitat o parte din debit.

Tot atunci, judecătorii au solicitat DGRFP – AFP Sector 2 să depună la dosar o situație a debitelor cu care Diana Șoșoacă mai figurează în evidență. De asemenea, s-a cerut să se comunice dacă au fost radiate din evidențele fiscale datoriile provenite din amenzi pe care senatoarea le anulase anterior în instanță.

Astfel, la ultima dezbatere pe fond, Fiscul a comunicat că Diana Șoșoacă ”nu mai figurează cu debite neachitate aferente contului reprezentând venituri din amenzi”, pentru anul 2023, cu excepția a 18.000 de lei, cu titlu de debit aflat în executare, ca urmare a unor contravenții contestate în instanță.