Diana Șoșoacă, scandal în direct la TV cu Sorin Lavric: “Am să depun plângere pentru discriminare”

Diana Șoșoacă, senatoarea căreia miercuri i-a fost retras sprijinul politic din partea Alianței Pentru Unirea Românilor, a fost parte a unui scandal în direct la România TV cu Sorin Lavric, membru marcant al partidului, declarând că: “voi depune plângere împotriva domnului Lavric pentru discriminare”.

Șoșoacă a fost ieri exclusă din AUR pe motiv că nu s-ar putea alinia la anumite reguli interne și în urma scandalurilor la care a luat parte.

Sorin Lavric a reajuns în centrul opiniei publice acum câteva luni prin opiniile sale extrem de controversate pe care și le-a exprimat prin una dintre cărțile sale.

Diana Șoșoacă amenințare în direct la TV pentru Sorin Lavric: “Am să depun plângere pentru discriminare”

Sorin Lavric: “Nu am ridicat mâna asupra doamnei Șoșoacă, niciodată nu am făcut așa ceva. Doamna senatoarea inventează aceste lucruri, mâine va spune că am încercat să o violez”.

Diana Soșoacă: “La cât de misogin sunteți, nu aveți nicio tentativă de acest fel”.

Sorin Lavric: “Diana dragă…”

Diana Șoșoacă: “Eu pentru dumneavoastră nu sunt ‘Diana dragă’, sunt doamna senator Diana Iovanici-Șoșoacă, stimate domnule Lavric.

În urma tuturor scornelilor și elucubrațiilor care fac din dvs doar un misogin, ceea ce a făcut să fiți exclus din Uniunea Scriitorilor, eu vă rog să mai adresați să vă mai abțineți să vă adresați către mine. Voi formula plângeri împotriva dvs inclusiv pentru discriminare, în timpul emisiunii de la Antena 3″.

Sorin Lavric: “Eu nu aveam cum să îi întrerup microfonul deoarece tehnic nu pot face acest lucru, doar președinta Anca Dragu a putut să facă acest lucru și senatoarea Șoșoacă a depășit timpul alocat pentru partid. Dar știți și dumneavoastră că doamnei Șoșoacă îi place să se dea în stambă”.

Diana Șoșoacă: “Dacă eu mai aud o expresie jignitoare la adresa mea, vă las cu domnul Lavric și eu părăsesc acest studio, eu nu am venit să fiu jignit de către acest domn.

Domnul are probleme foarte grave de personalitate, ar trebui să meargă la un control, astăzi la Antena 3 a început să judece o femeie după fizionomia sa.

El este un misogin, acest lucru a fost menționat de toată presa, apoi a urmat excluderea acestuia din USR și l-am avertizat cu privire la judecățile sale.

Îi plac doamnele silfide care mai și tac, întâmplător mai sunt și doamne mai robuste, mai înalte, mai scunde, care nu sunt pe placul dânsului, dar acest lucru nu îi dă dreptul să facă aserțiuni atât de violente în legătură cu fizionomia unei femei”.

Sorin Lavric, despre Șoșoacă: “Nu se poate lucra cu dânsa”

Sorin Lavric: “Pe nimeni nu a supărat adevărul celor spuse de doamna Șoșoacă, la dânsa deranjează lipsa de bun simț, e mereu pusă pe harță și pe conflict. Dânsa nu știe să respecte niciun fel de reguli, acest temperament vulcanic este foarte util în campanie, dar în Parlament trebuie să lucrăm împreună.

Cu dânsa nu se poate lucra, nu o interesează echipa, are această limbuție insuportabilă, cred că poate vorbi ore întregi fără oprire”.

Diana Șoșoacă: “Cred că ar trebui să discutăm cu toții colegii, domnul Lavric nu prea a venit să se întâlnească cu noi. E normal să vorbesc mai mult atâta timp cât mi se cer păreri despre inițiativele legislative care ne vin uneori chiar și cu o oră înainte la grup.

Eu pe ceilalți colegi i-am ajutat foarte mult, pe unii i-am ajutat cu formularea interpelărilor, alții au venit cu dosare din circumscripția lor”.