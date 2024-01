Din ce este făcută, de fapt, halvaua. Are mai multe calorii decât ciocolata. Specialitatea de cofetărie este originară din India, Iran și Asia Centrală, însă este cunoscută și în alte culturi, cum ar fi Orientul Mijlociu, Europa de Sud-Est, Centrală și Europa de Est.

Ce are în compoziția sa, în realitate, halvaua. Specialiștii susțin că are calorii mai mari decât o tabletă de ciocolată

Ce are în compoziția sa, în realitate, halvaua. Specialiștii susțin că are mai mari decât o tabletă de ciocolată. Are circa 550-600 de calorii pe suta de grame, ceea ce înseamnă trebuie să se consume cu moderație.

ADVERTISEMENT

Are proteine, glucide, lipide, carbohidrați, minerale și acizi grași, ceea ce o face să fie un aliment greu. Ingredientele și metodele de preparare diferă de la o regiune la alta, în general conținând semințe sau nuci măcinate, amestecate cu zahăr sau miere.

Produsele se amestecă până când se formează o pastă densă. Pe lângă aceste ingrediente din rețetă mai fac parte apa și uleiul de floarea soarelui sau untul. În țara noastră, halvaua se consumă în special în timpul postului.

ADVERTISEMENT

Desertul delicios se pregătește ușor, în propria bucătărie, fără prea mari dureri de cap. Se prăjesc semințele de susan într-o tigaie la foc mic până când devin ușor aurii și încep să elibereze un miros aromat.

Separat, se amestecă zahărul și apa, se pun la fiert și se lasă pe aragaz până se transformă într-un sirop. Acesta trebuie să aibă o consistență lipicioasă. Peste sirop se pun semințele de susan prăjite și se amestecă continuu pentru a evita formarea de cocoloașe.

ADVERTISEMENT

Ulterior, se adaugă unt sau ulei pentru a da preparatului o textură moale și catifelată. Cantitatea de unt sau ulei poate varia în funcție de preferințele fiecărei gospodine în parte. este gata când începe să se desprindă de marginile cratiței și are o consistență omogenă.

Desertul se toarnă într-o tavă de cozonac, se nivelează cu ajutorul unui cuțit și se lasă până când se răcește complet. Halvaua atât de iubită de români se taie în bucăți sau în felii și se servește simplă sau pe pâine.

ADVERTISEMENT

Mihaela Bilic, dezvăluiri despre consumul de halva

Mihaela Bilic a făcut mai multe dezvăluiri despre consumul de halva. Renumitul nutriționist trage un semnal de alarmă legat de cantitatea care poate fi mâncată de o persoană. Desertul se consumă cu moderație pentru că are o compoziție foarte grasă.

„Când eram mai săraci, mâncam halva pe post de ciocolată. Și nu greșeam, la conținut de calorii tot acolo eram, 550cal/100g. Ca și ciocolata, halvaua este în primul rând un produs gras (40%grasime), iar cauza nu e untul de cacao, ci uleiul de floarea soarelui.

Halvaua e un dulce aparte, un produs rudimentar, care ne amintește de gustul pământului, al semințelor arse de soare. Bunica o mânca cu pâine, ca să țină mai bine de foame într-o zi de post.

Noi suntem mai simandicoși, o vrem aromată cu vanilie, rom sau colorată cu cacao. Însă nu te numești român dacă nu ai mâncat o bucățică de halva”, a scris Mihaela Bilic pe pagina de Facebook, notează .