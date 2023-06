Din ce face bani Răzvan Danciu după Survivor România. Efectiv, nu are timp nici de iubită!

Răzvan Danciu de la Survivor România, concurentul care, efectiv, nu a rezistat mai mult de trei săptămâni în competiție, are de gând să rămână în lumina reflectoarelor și de acum înainte.

Răzvan Danciu, viața după Survivor România. Din ce își câștigă acum existența

Ce-i drept, la o scară mai mică, având în vedere că proiectul de la PRO TV a intrat în vacanță până la ediția care va apărea în 2024. Tânărul a vorbit cu FANATIK despre experiența pe care a trăit-o în junglă. Ne-a spus și de ce nu s-a afișat până acum cu o parteneră.

Show-ul de la PRO TV l-a învățat o serie de lucruri pe Răzvan Danciu. Poate că cel mai important a fost să întoarcă toate răutățile care se scriau despre el cât timp era în competiție în favoarea sa. Concurentul care a rostit de cele mai multe ori cuvântul ”efectiv” vreodată la televizor și-a făcut un adevărat brand din asta.

Fostul războinic a întors tot hate-ul primit în favoarea sa

„Am transformat hate-ul pe care mi l-am luat cu un ”efectiv”, pentru că păream agramat. L-am folosit și ca un avantaj pentru mine. Nu pot să zic că nu.

S-au aliniat în așa fel lucrurile încât să fie înspre favoarea mea. Am lansat și niște tricouri cu `Efectiv`. M-am prezentat și în finală cu tricoul. Sunt recunoscător Survivorului pentru că mi-a dat impulsul ăsta să fac ceea ce îmi place”, a declarat Răzvan Danciu de la Survivor România, cel care ”patronează” deja cuvântul ”efectiv”, pentru FANATIK.

Răzvan Danciu a vrut să intre la Survivor România de mai mult timp, dar nu a putut din cauza liceului

Răzvan ne-a mărturisit că și-a dorit să intre la Survivor România încă din primele ediții, dar nu a putut să se înscrie, pentru că era la liceu în Italia. „Când am ajuns în București, am zis că e ocazia perfectă să mă înscriu. Eu am trăit 10 ani în Italia. Acolo am dat și Bacalaureatul. Am fost la un liceu unde studiam latina și greaca, la un profil real, să zic așa, deși nu prea există corespondent aici”, ne-a mai spus Răzvan Danciu de la Survivor România.

Competiția filmată în Republica Dominicană i-a dat o direcție în viață, ne-a mai zis Răzvan Danciu. Datorită apariției în show-ul de la fostul războinic a început să cunoască lumea bună a showbiz-ului și promite colaborări inedite pentru contentul pe care îl creează pe TikTok.

Răzvan face bani din tricouri personalizate și TikTok

„Continui să mă țin de content pe TikTok, să fac în continuare colaborări cu oamenii care mă ajută, cu care iau contact. De când am ieșit de la Survivor am început să cunosc oameni importanți. Am cunoscut foarte mulți influenceri. Vreau să fac tot felul de colaborări”, a mărturisit Răzvan Danciu.

Așadar, Răzvan face bani, efectiv, din videoclipurile pe care le urcă pe TikTok. Fostul Războinic câștigă și din tricourile personalizate pornind de la cuvântul ”efectiv”. El ne-a zis că vrea să crească tot mai mult în mediul online. Tocmai din acest motiv nu se gândește deloc la viața sentimentală.

Finaliștii de la Survivor au îndurat momente grele în ultimele zile în junglă

Cât despre Survivor, Răzvan a spus că l-a susținut în marea finală pe cel care a câștigat, Dan Ursa. Însă… oricare din finaliști ar fi câștigat nu i-ar fi părut rău. Mai mult de atât, Danciu ne-a dezvăluit prin ce au trecut finaliștii în ultimele zile în Dominicană. A fost cea mai dificilă perioadă din toate lunile petrecute în junglă!

„Mi-au spus Carmen, Krișan și Dan că în ultimele zile a plouat încontinuu. Nu știu cum au rezistat, n-au dormit deloc. Acolo, cele mai grele momente sunt cele în care nu faci nimic, când nu intri pe trasee”, ne-a mai zis Răzvan Danciu ”Efectiv”.

Dintre toți concurenții de la Survivor România, Răzvan se simte apropiat de Vica Blochina, , Dan Ursa și Cu ei, ne-a zis fostul războinic, ține cel mai des legătura după terminarea competiției.