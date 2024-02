Dinamo așteaptă un stadion plin la meciul cu Oțelul. Unde se joacă și cât costă bilete

Dinamo a învins Farul, scor 2-0, luni seară, la Ovidiu, în ultimul meci din cadrul etapei a 25-a din SuperLiga, și a luat o mare gură de oxigen în lupta pentru salvarea de la retrogradare. O victorie care a schimbat radical starea de spirit, iar suflarea dinamovistă speră să adauge încă trei puncte în clasament și după meciul cu Oțelul, programat duminică, 18 februarie, de la ora 20:00, pe stadionul ”Arcul de Triumf”.

Dinamo așteaptă un stadion plin la meciul cu Oțelul

Victoria cu Farul este prima reușită de ”câinii” lui Zeljko Kopic în 2024, dar și prima reputată de Dinamo de la intrarea în insolvență împotriva unei echipe de top din primul eșalon. Farul este campioana en titre. Din 28 iunie 2021, de când este sub administrare judiciară, : FC Botoșani (3), FC Voluntari (3), Chindia Târgoviște (2), Gaz Metan Mediaș (2) și Academica Clinceni (2).

Cât costă biletele la Dinamo – Oțelul Galați

, reaprinde speranțele suporterilor dinamoviști. Conducerea se așteaptă ca fanii să umple ”Arcul de Triumf” la partida cu Oțelul. Arena de lângă Parcul Herăstrău rămâne în continuare deschisă, în ciuda Dinamo a pus în . Prețul tichetelor:

PCH: 35 lei

Tribuna 2: 50 lei

Tribuna I: 90 lei (central) / 60 lei (lateral)

VIP: sold-out

Dinamo a refăcut conexiunea cu fanii după victoria cu Farul

Succesul de la Ovidiu a refăcut și conexiunea dintre fani, echipă și conducere. Cu o zi înaintea meciului cu Farul, oficialii lui Dinamo au organizat o întâlnire între suporteri ”alb-roșii” din Constanța, jucători și staff-ul tehnic și administrativ.

Dinamo a fost încurajată la Ovidiu de o galerie consistentă, care după mult timp a plecat mulțumită de la stadion. Antrenorul croat al “câinilor”, Zeljko Kopic, a ținut să le dedice victoria și suporterilor:

“Am reușit această victorie datorită celor două grupuri pe care le avem. Primul este cel al jucătorilor și al doilea este cel al suporterilor. Energia pe care ne-au dat-o a contat mult! Sunt mândru de ambele grupuri după acest meci.

Am jucat foarte bine tactic. În meciurile precedente am avut multe momente bune, dar nu le-am concretizat. Astăzi am observat multe lucruri bune.

Nu cred că este vorba despre bonusuri sau bani, cât este despre mândrie. Am spus-o de multe ori că este un club special. Merită mai mult!”, a

PCH a scos de pe Facebook ultimatumul dat lui Andrei Nicolescu

Cele trei puncte câștigate de Dinamo în meciul cu Farul au venit cum nu se poate mai bine, în contextul în care înaintea meciului .

Galeria dinamovistă setase ca termen a doua zi după meciulde la Ovidiu. Într-un comunicat cu titlul ”Marți, 13, e ziua decisivă pentru Dinamo și pentru Andrei Nicolescu”, APCH avertiza:

”Ori aduce jucătorii de care avem nevoie pentru salvarea de la retrogradare, ori va trebui să lase pe altcineva în locul lui. A plecat în Mexic exact când era nevoie să fie în club pentru a rezolva problemele urgente.

În loc să caute jucători, a adus un mexican, care a dovedit, prin postările de pe profilul personal, că urăște Dinamo din toți rărunchii. Și nu l-a pus în orice funcție, ci l-a pus responsabil cu ordinea și siguranța în club. Așa am ajuns?

Plecarea lui nu depinde de transferuri, ci de lucruri care sunt deja demonstrate și arată o totală nepotrivire de caracter. În schimb, rămânerea lui Nicolescu depinde de transferurile pe care le așteptăm, numărând zilele până marți”.

Fanii din PCH cer implicarea lui Mircea Lucescu

Suporterii cotizanți cer ca acționarii clubului să-l implice în viața lui Dinamo pe legendarul antrenor Mircea Lucescu.

”O eventuală retrogradare ne-ar costa mai mult decât câteva transferuri de valoare. Dacă cineva își permite mai degrabă retrogradarea decât întărirea echipei, trebuie să știe de pe acum că n-are ce căuta la Dinamo.

Așteptăm de la jucători să înțeleagă că aici e Dinamo, dar se pare că avem oameni în conducere care n-au înțeles la ce club au venit. Jucători liberi și buni se mai găseau în perioada vacanței exotice. Acum trebuie să aducă 2-3 jucători buni, cu meciuri in picioare, care să influențeze din prima zi jocul echipei. Chiar dacă altfel de jucători costă ceva mai mult.

Nimeni nu-ți cere să te pricepi la toate, dar îți cerem să apelezi la oameni de fotbal care se pricep. Mircea Lucescu trebuie implicat. Lupescu și alte glorii ale lui Dinamo sunt gata să ajute. Dar cineva din conducere trebuie să-i cheme. Suntem în ceasul al doisprezecelea. Pe treisprezece, marți, E ULTIMA ZI”, a fost comunicatul vineri, 9 februarie, pe pagina oficială de Facebook, dar scos ulterior.