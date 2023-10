Dinamo contestă oficial transferul lui Rotariu la FCSB. ”Ne-ar fi plăcut să nu ne uiți”

Ei și-au amintit de ceea ce declara fotbalistul în 2017, câne juca în Ștefan cel Mare.

Dinamo, aroganță după transferul lui Rotariu la FCSB

Inclusiv cei de la Dinamo au reacționat la transferul fostului lor jucător la FCSB. Pe contul oficial de TikTok a apărut un clip ce ironizează această mutare,

Clipul are în prima parte citatul ”Fie mori erou”, peste un fundal în care apare un gol pe care Rotariu l-a marcat în poarta lui FCSB.

Mai apoi, apare un al doilea citat: ”Fie trăiești suficient cât să devii personajul negativ”, în fața unei imagini cu prezentarea lui la FCSB, pentru a-l ironiza.

Dorin Rotariu nu a fost uitat de dinamoviști

Dorin Rotariu a fost constant dorit de FCSB, inclusiv când juca la Dinamo, mai ales că acesta este nepotul lui Iosif Rotariu. El a refuzat mereu să vină la rivala lui Dinamo.

Când juca la Dinamo, unde a fost legitimat între 2012 și 2017, acesta a declarat că nu va trăda niciodată, semn că nu va semna cu FCSB.

”Nu am trădat și nu am să trădez indiferent de agenții mei și de prieteni. Am venit la Dinamo pentru a face performanță, să pun suflet și să ajung în Europa.

Lupt pentru suporteri, mă gândesc tot timpul la ei. Punctul lor de vedere contează foarte mult pentru mine. Fără ei, nu veneam la Dinamo”, afirma Dorin când juca la Dinamo.

Fanii lui Dinamo nu au uitat de el și spun că s-au bucurat când acesta a ajuns la Dinamo, deoarece acesta era un puști-speranță al fotbalului românesc la acest moment. Ei spun că nu au uitat momentele frumoase petrecute împreună și sperau ca nici el să nu uite ceea ce a trăit în Ștefan cel Mare.

”Ne-am bucurat când a ajuns în Ștefan cel Mare, chiar dacă originile lui nu aveau legătură cu Dinamo, ba dimpotrivă. Am sperat împreună că am găsit un nou puști minune pentru fotbalul românesc.

L-am iertat și am trecut peste ce s-a întâmplat în 2014. A explodat și a reușit să plece în fotbalul mare, așa cum și-a dorit. Mai departe ne poate explica el ce nu a mers.

În orice caz, noi știm că nu o face pentru bani. E fotbalist profesionist, are talent, principii și tot ce trebuie. Mult succes, Dorin. Noi nu uităm momentele frumoase. Ne-ar fi plăcut ca nici tu să nu uiți”, au spus cei de la TribunaDinamo.