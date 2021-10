Dinamo, duel teribil în Champions League cu Barcelona! Xavi Pascual se întoarce acasă

După o săptămână de pauză, EHF Champions League se reia cu etapa a patra. Dinamo joacă pe terenul deţinătoarei trofeului, joi, de la ora 21:45. Confruntarea se anunţă una teribilă pentru echipa lui Xavi Pascual, care a pierdut în etapa trecută împotriva celor de la Porto.

Dinamo, duel teribil în Champions League cu Barcelona!

Barcelona conduce grupa B cu patru puncte, însă catalanii au pierdut surprinzător etapa trecută, scor 28-29, împotriva celor de la Veszprem. Este o grupă foarte echilibrată, în condiţiile în care toate cele 8 echipe sunt despărţite de trei puncte.

Pentru va fi un meci emoţionant. Antrenorul lui Dinamo se întoarce acasă ca adversar al echipei pe care a pregătit-o timp de 12 ani şi alături de care a câştigat trei trofee ale Ligii Campionilor:

Xavi Pascual se întoarce acasă: “Va fi un meci dificil pentru mine, pentru că am petrecut 12 ani la Barcelona”

“Cred că Barcelona este cea mai bună echipă la această oră, pentru că este deținătoarea trofeului. Va fi un meci dificil pentru mine, pentru că am petrecut 12 ani la Barcelona, dar nu știu acum să spun ce o să simt la meci.

Cred că echipa de handbal se concentrează pe situația sportivă, jucătorii nu se gândesc la situația financiară a clubului”, a spus antrenorul lui Dinamo la Digisport.

Dinamo a obţinut un succes până acum, în cele trei meciuri disputate în Champions League. “Dulăii” au câştigat cu Vive Kielce, în primul meci, scor 32-29, însă apoi au suferit două înfrângeri, cu PSG şi Porto.

Dinamo merge ceas pe plan intern!

La Paris, elevii lui Pascual nu au avut nicio şansă, cedând cu 30-41. În schimb, împotriva lui Porto a fost un meci pe muchie de cuţit. Lusitanii au reuşit să se impună la un gol, scor 27-26, deşi Dinamo a reuşit să revină foarte bine în final.

Pe plan intern, Dinamo merge ceas. “Dulăii” au obţinut victorii pe bandă rulantă şi au punctaj maxim după primele 7 meciuri disputate. Însă, din acest sezon obiectivele echipei se leagă de performanţa pe plan european.

Raul Nantes Campos, cel mai în formă “dulău”!

Jucătorul lui Dinamo care a impresionat în acest debut de campanie este Raul Nantes Campos. Brazilianul a marcat 20 de goluri în primele trei meciuri, strălucind în confruntarea cu Vive Kielce când a marcat de 11 ori din 11 aruncări.

Dinamo nu se luptă în acest sezon cu Barcelona, PSG sau Veszprem. “Dulăii” speră să obţină puncte împotriva echipelor de plan doi ca Porto, Motor sau chiar Flensburg, astfel că, .

Însă, Dinamo este la primul sezon în Liga Campionilor după schimbarea formatului şi obiectivul imediat al echipei este să joace în fiecare an în elita Europei. Apoi, an de an, obiectivul “dulăilor” este să avanseze.

Clasamentul grupei B din EHF Champions League: